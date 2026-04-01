CPCJ de Anadia e Oliveira do Bairro promovem Caminhada “Azul”

A atividade terá início e término no Vale Santo, na cidade de Anadia, em frente às instalações da CPCJ. A receção dos participantes está marcada para as 9h.

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia e de Oliveira do Bairro, em parceria com os respectivos Municípios, vão promover, no próximo dia 11 de abril, a “Caminhada Azul” com o slogan “Serei o que me deres… Que seja amor!”, no âmbito da iniciativa “Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”.

Esta iniciativa terá caráter itinerante, realizando-se alternadamente entre os concelhos de Anadia e de Oliveira do Bairro, reforçando a cooperação intermunicipal e o envolvimento da comunidade na causa da proteção das crianças e jovens.

A atividade terá início e término no Vale Santo, na cidade de Anadia, em frente às instalações da CPCJ. A receção dos participantes está marcada para as 9h, com entrega de t-shirt e garrafa de água, seguindo-se o início da caminhada às 10h.

O percurso, com cerca de 6 km, é totalmente urbano, decorre pela cidade de Anadia e apresenta um grau de dificuldade fácil. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória.

Recorde-se que a Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) teve origem em 1989, no estado da Virgínia, Estados Unidos da América, quando a avó Bonnie W. Finney amarrou uma fita azul à antena do seu carro “para fazer com que as pessoas se questionassem”.

O azul da fita refletia a cor das nódoas negras e dos corpos batidos dos seus dois netos, alvos de violência pela mãe e namorado. O azul servia como um lembrete constante na sua luta pela proteção das crianças contra os maus-tratos.