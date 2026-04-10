MOB mobiliza 400 artistas durante uma semana em Oliveira do Bairro

Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro começa na segunda-feira, dia 13 de abril, e prolonga-se até domingo, 19.

O MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro vai envolver cerca de 400 artistas, durante uma semana (de 13 a 19 de abril), no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, numa programação que cruza música, dança e vídeo.

Promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o festival assinala a 13.ª edição com o conceito “Transcendência”, desafiando artistas e público a ultrapassarem fronteiras sonoras, culturais e emocionais.

O Quartel das Artes acolhe, ao longo destes dias, oito momentos musicais, uma videoprojeção contínua e várias propostas artísticas distribuídas por diferentes espaços do edifício.

A sessão de abertura do festival realiza-se no dia 13 de abril, com a projeção do vídeo “Entre o passado e o início de algo novo” na fachada do edifício do Quartel das Artes, da autoria de Miguel Estima. Esta projeção é repetida diariamente, até dia 19, sempre às 20h30.

Na sexta-feira, dia 17 de abril, às 21h30, decorre o espetáculo “Cores que Dançam”, apresentado pela classe de Ballet do Conservatório Artes e Comunicação – FUOB, com participação dos Jovens Artistas Unidos – PROMOB. Na mesma noite, às 23h, a Cafetaria do QA recebe o Ensemble de Saxofones com “Tradinovação”.

No sábado, dia 18, a programação inclui três momentos distintos: às 16h, a Banda Filarmónica da Mamarrosa apresenta “De Pessoa para Pessoas”; às 21h30, a União Filarmónica do Troviscal sobe ao palco com “Poesias Partilhadas”, ambos com a participação dos coros da Escola de Artes da Bairrada; e, às 23h, Carlos Raposo e Filipa Oliveira apresentam “Versos e Melodias D’Alma”.

O último dia do festival, domingo, inicia-se às 11h com o workshop “Percussão Corporal para Todos”, orientado por Bruno Estima, seguindo-se, às 16h, a atuação do quinteto Bairrada Brass Experience, ambos na Sala de Exposições do Quartel das Artes. O encerramento está marcado para as 17h, altura em que a Orquestra Filarmonia das Beiras apresentará o espetáculo “Nossas Terras e Outros Contos”, com os solistas oliveirenses Mafalda Carvalho (flauta transversal) e Luís Granjo (trompete).

Valorizar os artistas locais e a identidade cultural do concelho

Criado em 2014, no contexto da abertura do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol ao público, o MOB pretende valorizar os artistas locais, incentivar novas colaborações e proporcionar ao público o acesso a um programa diversificado, construído a partir da identidade cultural do concelho.

Segundo o vereador da Cultura, Luís Rabaça, “Oliveira do Bairro conta com uma comunidade musical muito forte e empreendedora e o MOB tem sido um espaço privilegiado de apresentação, experimentação e cocriação artística, contribuindo para a formação de públicos e para o cruzamento da música com outras linguagens artísticas”.