Mira à Mesa regressa para promover os sabores locais

Ao longo de dois fins de semana, a iniciativa pretende atrair residentes e visitantes aos restaurantes do concelho, incentivando a descoberta da cozinha tradicional e dos produtos locais.

O Município de Mira apresentou ontem, dia 12 de março, a 5.ª edição do “Mira à Mesa”, iniciativa gastronómica que volta a envolver restaurantes do concelho na promoção dos sabores locais.

O evento realiza-se nos fins de semana de 20, 21 e 22 e de 27, 28 e 29 de março, com 15 restaurantes aderentes, que irão apresentar propostas gastronómicas inspiradas na carta gastronómica da Gândara.

A iniciativa pretende também valorizar e preservar as receitas tradicionais da região, muitas delas preparadas com produtos endógenos do mar e da terra, que ao longo de gerações fizeram parte da alimentação das gentes da Gândara. São pratos simples, mas cheios de sabor e identidade, que continuam a distinguir a gastronomia local e a contar um pouco da história desta terra.

Participam na edição de 2026 do Mira à Mesa os restaurantes 100 Temperos, A Cozinha, Brisa do Mar, Lila, Marisqueira O Tézinho, Morhua, O Telheiro, Pátio do Tabuinhas, Petisc’Art, Salgáboca e Texas Bar, todos na Praia de Mira; Milénio, em Leitões; Peixaria Nosso Mar, em Portomar; Prazo – Mercearia e Casa de Comer, na Barra de Mira; e ainda a Confraria Nabos e Companhia, nos Carapelhos.

Durante a apresentação, o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, destacou o papel do evento na dinamização da restauração local e na valorização da gastronomia do concelho.

“Temos restaurantes de grande qualidade e profissionais que fazem um excelente trabalho. O Mira à Mesa é uma forma de dar visibilidade a essa oferta e de convidar as pessoas a conhecer ou redescobrir os sabores de Mira”, afirmou.

O autarca sublinhou ainda a adesão crescente ao evento ao longo das últimas edições. “É uma iniciativa que tem vindo a crescer e que mostra bem a importância da gastronomia na promoção do nosso território”, acrescentou.

Ao longo de dois fins de semana, a iniciativa pretende atrair residentes e visitantes aos restaurantes do concelho, incentivando a descoberta da cozinha tradicional e dos produtos locais.