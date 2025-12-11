Leitão da Bairrada entre os melhores pratos do mundo

O guia gastronómico “Taste Atlas” revelou, recentemente, os vencedores dos prémios anuais. E na lista dos “Melhores Pratos do Mundo”, há quatro especialidades nacionais a serem distinguidas e o Leitão da Bairrada ocupa um brilhante 21.º lugar à frente da carne de porco à alentejana (50.º), o polvo à lagareiro (93.º) e a sopa da pedra, que fecha a lista em no 100.º lugar.

Na categoria “100 Melhores Gastronomias do Mundo”, Portugal alcançou o 4.º lugar. A gastronomia italiana voltou à liderança que havia perdido para a Grécia no ano passado.

O guia Taste Atlas revelou ainda quais são os melhores restaurantes para experimentar cada um destes pratos. No caso do leitão, as sugestões passaram pela Nova Casa dos Leitões (Aguim), Pedro dos Leitões (Mealhada) e Mosteiro do Leitão (Batalha).

O TasteAtlas é uma enciclopédia gastronómica online interativa. É um “atlas mundial” que cataloga pratos, ingredientes e restaurantes tradicionais de todo o mundo, tendo sido criado para preservar a comida tradicional de cada região e país, ajudando viajantes a descobrir a culinária autêntica de cada lugar, compilando receitas, avaliações de críticos e experiências de utilizadores.