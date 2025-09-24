Caminhada Solidária Noturna volta a juntar milhares em Oliveira do Bairro

Evento, a favor da corporação de bombeiros do concelho, teve lugar na Alameda da Cidade e voltou a bater recordes em participantes e animação. Iniciativa integrou o programa do Mix&Move, que celebra anualmente a Semana Europeia da Mobilidade.

A Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro voltou a encher-se de cor e movimento na noite de sábado, 20 de setembro, com a realização da IX Caminhada Solidária Noturna, promovida pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB).

A iniciativa, inserida na iniciativa Mix&Move, voltou a reunir milhares de participantes (segundo a autarquia, um número recorde de 9 mil pessoas) num percurso já bem conhecido de todos, partindo da Biblioteca Municipal, com chegada à Praça do Município.

O percurso, cerca de 5km pela Alameda da Cidade, foi sempre bem animado, por três trios elétricos e muitos momentos culturais e artísticos (figuras com andas, medusas luminosas, triciclos gigantes, cuspidores de fogo, dançarinas e músicos de samba, bombos, etc.), fogo de artifício e confettis, que acompanharam e entusiasmaram, tanto quem caminhava como quem assistia à passagem da comitiva.

De acordo com o presidente da Câmara, Duarte Novo, a caminhada contou com “participantes de 49 concelhos, de 12 distritos diferentes, para além de pessoas que vieram da Suíça e de França”.

Uma das grandes surpresas deste ano foi a passagem por um portal oculto, iluminado por luz negra (UV). Ao longo do percurso, os participantes eram borrifados com uma substância e, só ao atravessarem o portal, é que o mistério se revelava: de repente, surgia um brilho fluorescente intenso nos corpos, criando um efeito simultaneamente insólito e divertido.

À chegada ao quartel dos Bombeiros, e para delírio principalmente dos mais novos, os participantes foram surpreendidos por uma “chuva de espuma” e por uma bonita ornamentação luminosa virada para o edifício, com os veículos dos bombeiros alinhados na frente e as sirenes a darem, alegremente, uma saudação festiva aos caminhantes.

A caminhada terminou na Praça do Município, onde estavam à espera, no palco da Festa da Juventude, os DJ e animadores Cromos da Noite.

A Caminhada Solidária Noturna integrou o programa do Mix&Move Oliveira do Bairro, que celebra anualmente a Semana Europeia da Mobilidade.

Bombeiros agradecem

A direção da AHBVOB considera que a edição deste ano superou as expectativas em número de participantes e nível de animação e frisa que esta caminhada tem como objetivo apoiar a aquisição de uma nova Ambulância de Socorro. Deixa, por isso, um agradecimento a todos os que tornaram possível o evento, desde logo ao executivo municipal de Oliveira do Bairro, aos participantes e aos parceiros e patrocinadores (empresas) que, “com os seus donativos, são um grande contributo para o investimento anunciado”.

Fica ainda um agradecimento aos escuteiros dos agrupamentos do Troviscal, Palhaça e Oiã “que, de uma forma voluntária, estiveram connosco”. E, por último, mas não menos importante, “aos nossos Bombeiros liderados pela sua Comandante que, apesar de estarem neste dia absorvidos em várias operações (nomeadamente, nos incêndios no distrito de Viseu, no 9.º GP ANICOLOR e nos socorros às emergências), não deixaram de dar o seu melhor à organização desta Caminhada; bem como “aos atuais e alguns antigos colaboradores administrativos que, em conjunto com a cozinheira Dulce, articulados pelo nosso vice-presidente, João Simões, foram impecáveis nas refeições servidas ao longo do dia”.