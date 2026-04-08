Mais de 250 pessoas participaram na “Caça aos Ovos da Páscoa” pela vila de Oiã

Iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em parceria com a Junta de Freguesia de Oiã.

Mais de 250 pessoas compareceram na “Caça aos Ovos – Peddy Paper 2026”, que se realizou no passado sábado, dia 4 de abril, em vários estabelecimentos comerciais da vila de Oiã.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em parceria com a Junta de Freguesia de Oiã, integra-se na estratégia desportiva do município, que visa promover atividades direcionadas para a saúde e o bem-estar da comunidade.

Para além de promover a prática de exercício físico, o convívio e o espírito de equipa, a “Caça aos Ovos – Peddy Paper”, contribuiu também para a dinamização do comércio local de Oiã.

Segundo Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, esta iniciativa assume dois objetivos fundamentais: promover momentos de lazer em família e valorizar o comércio tradicional. “É um dia de família, um momento em que se juntam os mais pequenos com os mais velhos, mas também uma oportunidade para dar a conhecer aquilo que existe à porta de casa”, afirmou.

O autarca salientou ainda a importância de reforçar a ligação da população aos serviços locais, referindo que, em muitos casos, os próprios residentes não conhecem plenamente a oferta disponível na sua área de residência. “Se não valorizarmos o que temos, ninguém o fará por nós. E quando esses serviços deixam de existir, sentimos a sua falta”, concluiu.

Já Susana Martins, vereadora do Desporto e Juventude, destacou a evolução positiva da iniciativa, sublinhando a participação recorrente de equipas ao longo das edições, bem como a adesão de participantes provenientes de fora do concelho.

A autarca fez ainda questão de agradecer à Freguesia de Oiã, bem como, a todos os comerciantes locais pela forma como se envolveram neste evento.

Os participantes foram organizados em 125 equipas, receberam um mapa da vila com a identificação dos 44 estabelecimentos comerciais aderentes e um “passaporte”, no qual deveriam recolher carimbos dos estabelecimentos visitados.

A equipa “Casca Grossa”, formada por Tomás Silva e Mateus da Cruz Mota, destacou-se como a grande vencedora da Caça aos Ovos, concluindo a prova em 46 minutos. No segundo lugar ficou a equipa “Luki”, composta por Norberto Pereira e Lucas Pereira, com um tempo aproximado de 58 minutos.

A completar o pódio, em terceiro lugar, ficou a equipa “Estrelas dos Ovos”, constituída por Paulo Oliveira Silva e Maria Ferreira Silva, com 1 hora exata de prova.

Para além da atribuição de prémios, a atividade incluiu a oferta de um kit a todos os participantes, constituído por um saco, uma t-shirt, uma garrafa de água e uma barrita energética.

Esta foi a 4.ª edição do “Caça aos Ovos da Páscoa – Peddy Paper”, que foi realizada pela primeira vez em 2023, na vila da Palhaça, sendo objetivo da autarquia realizar esta atividade em todas as freguesias do concelho.