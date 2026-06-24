Carnaval ao Sol leva a festa às ruas de Oiã este domingo

O Carnaval de Oiã é uma das manifestações associativas e culturais mais emblemáticas do concelho de Oliveira do Bairro, mobilizando anualmente centenas de participantes e milhares de espectadores.

A Associação de Carnaval de Oiã promove, no próximo domingo, dia 28 de junho, uma edição especial do “Carnaval ao Sol”, iniciativa que surge na sequência do adiamento do tradicional desfile carnavalesco devido à passagem da tempestade Kristin, que afetou a região Centro na altura das festividades de Carnaval.

Com o objetivo de proporcionar aos grupos participantes a oportunidade de apresentarem o trabalho desenvolvido ao longo de vários meses e de devolver à população o ambiente festivo que caracteriza o Carnaval de Oiã, a organização decidiu realizar este evento extraordinário em pleno verão.

O programa terá início pelas 14h30, com o desfile carnavalesco pelas ruas da vila, contando com a participação de diversos grupos e associações da região. Pelas 16h30, a animação prossegue com a atuação do DJ Pipoka, encerrando uma tarde dedicada à alegria, à música e ao convívio.

Entre os grupos já confirmados encontram-se as associações de Oiã Grupo da Silveira, Belas Artes, Solsil, Centro Social de Oiã, Academia Corpo & Mente e AMAB, juntando-se ainda o grupo de percussão S. Tiago a Rufar, a Associação Unidos de Valmaior, os Gabões e Cabeçudos de Salgueiro e o Grupo da Gafanha da Nazaré.

O Carnaval de Oiã é uma das manifestações associativas e culturais mais emblemáticas do concelho de Oliveira do Bairro, mobilizando anualmente centenas de participantes e milhares de espectadores. Esta edição especial pretende manter viva essa tradição, promovendo simultaneamente o associativismo, a criatividade e o espírito comunitário que caracterizam o evento.

A organização convida toda a população a juntar-se a esta celebração e a viver uma tarde diferente, onde o Carnaval regressa às ruas sob o calor e a energia do verão.