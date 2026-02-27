Bombeiros de Vagos promovem peditório porta-a-porta

O principal objetivo desta edição do peditório é substituir o atual equipamento de desencarceramento, em uso desde 2003, por tecnologia mais moderna e autónoma.

O peditório porta-a-porta dos Bombeiros Voluntários de Vagos arranca a 15 de março, prolongando-se até 10 de maio por várias localidades do concelho. O objetivo passa por angariar fundos para a renovação de equipamentos essenciais ao socorro.

A iniciativa passará por Lombomeão (21 de março), Ouca e Ponte de Vagos (22 de março), Soza e Santa Catarina (29 de março), Fonte de Angeão e Gafanha da Boa Hora (19 de abril), Santo André de Vagos e Santo António de Vagos (26 de abril) e Calvão e Covão do Lobo (10 de maio).

A principal meta desta edição é substituir o atual equipamento de desencarceramento, em uso desde 2003, por tecnologia mais moderna e autónoma. “Estamos a falar de rapidez e eficácia no socorro às vítimas. Os novos equipamentos, a bateria, permitem trabalhar sem cabos e com várias ferramentas em simultâneo”, explicou José Santos, comandante da corporação.

Além desta renovação, a corporação pretende adquirir equipamentos de proteção individual – nomeadamente para combate a incêndios florestais e urbanos – e substituir a embarcação de serviço por um modelo mais resistente e versátil, adequado tanto às zonas da Ria com maior corrente como às áreas de pouca profundidade, como o Rio Boco.

O peditório deverá envolver operacionais – em edições anteriores chegaram a participar cerca de 30 a 40 bombeiros por dia, distribuídos pelas diferentes freguesias – e voluntários locais.

O comandante admite a ambição de superar os cerca de 55 mil euros angariados no ano passado e destaca a adesão da população ao longo dos anos. “Somos sempre bem recebidos. As pessoas ajudam e temos vindo a aumentar o valor de edição para edição”, concluiu.