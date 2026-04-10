Orçamento curto dita prioridades de Sérgio Quintaneiro em Santo António

Cinco meses após ter assumido a presidência da junta de freguesia de Santo António de Vagos, Sérgio Quintaneiro traça um retrato de um início de mandato marcado pelo processo de desagregação, pelo fim da transferência de competências para as juntas e pelas limitações financeiras que condicionam a ação do executivo.
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