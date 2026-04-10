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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

10 de Abril de 2026 10:39

Sociedade // Vagos   Exclusivo

Orçamento curto dita prioridades de Sérgio Quintaneiro em Santo António

Cinco meses após ter assumido a presidência da junta de freguesia de Santo António de Vagos, Sérgio Quintaneiro traça um retrato de um início de mandato marcado pelo processo de desagregação, pelo fim da transferência de competências para as juntas e pelas limitações financeiras que condicionam a ação do executivo.

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freguesias , mandato , rota , santo antónio , Sérgio Quintaneiro , Vagos