Ancas recebe sardinhada de Santo António a 13 de junho

Evento vai ser realizado no Largo da Igreja. A entrada no recinto do arraial é gratuita e a participação nesta festa é aberta a toda a população.

A União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, recebe este ano a Sardinhada de Santo António, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a União de Freguesias.

O evento vai ter lugar, no próximo dia 13 de junho (sábado), a partir das 19h, no Largo da Igreja de Ancas. A entrada no recinto do arraial é gratuita e a participação nesta festa é aberta a toda a população.

À semelhança dos anos anteriores, a iniciativa conta com a colaboração dos quatro agrupamentos de escuteiros do concelho – Anadia, Avelãs de Cima, Sangalhos e São Lourenço do Bairro -, as FNA de Anadia e de Avelãs de Cima e a Associação Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Anadia (APPACDM).

O Santo Popular será celebrado com um grande arraial, onde não faltarão as sardinhas assadas na brasa, as febras, o espumante e muita animação com o grupo “Minhotos Marotos”.