Club de Ancas dedica nove dias às artes, gastronomia e ambiente

Durante nove dias (de 30 de maio a 7 de junho), esta coletividade leva a cabo um vasto programa cultural, mas também lúdico e pedagógico.

Está aí a 3.ª edição de “O mundo pula e avança”, iniciativa cultural promovida pelo Club de Ancas.

Durante nove dias (de 30 de maio a 7 de junho), esta coletividade leva a cabo um vasto programa cultural, mas também lúdico e pedagógico, composto por 14 ações multidisciplinares (incluindo música, cinema, artes plásticas, gastronomia, formação, sustentabilidade) orientado para públicos diversos.

Artur Castro, da direção do Club de Ancas, fala de um conjunto de atividades para todas as faixas etárias. “Vamos trabalhar o cinema e a memória, vamos explorar a música e o canto como espaço de encontro, vamos falar da sustentabilidade ambiental e da proteção animal. Vamos trabalhar o património imaterial, aprender a trabalhar eventos culturais e viver o espaço público – a Lagoa do Paúl”, frisa.

A programação (o programa completo está disponível nas redes sociais do Club de Ancas) arranca sábado, dia 30 de maio, com o concerto “Músicas sem idade” integrado no Festival das Favas Estoiradas da Freguesia da Moita e que vai ter lugar na Barragem da Gralheira. Mas o destaque vai para o passeio com os burros, no dia seguinte, pelas 10h, na zona da Lagoa do Paúl, momento que será aproveitado para falar sobre sustentabilidade ambiental, “sempre ao passo certo, que é o passo que o burro dá”, refere Artur Castro sobre esta que é uma ótima atividade para crianças e famílias.

Já no âmbito das comemorações do Dia da Criança, no dia 1 de junho, pelas 18h, junto à Fonte Velha, em Ancas, vai ser inaugurado o painel de azulejos que vai dar uma nova vida e cor a este espaço tão simbólico para a memória de Ancas. De referir que esta obra artística resulta de um conjunto de oficinas de azulejo que o Mestre Albano Jorge tem vindo a realizar com as crianças que participam no Folk4Kids do Club de Ancas.

Durante a semana, destaque ainda para a “Sementeira da Horta Comunitária” e lanche partilhado, que acontece no dia 2 de junho, pelas 16h, na Quinta Convivial. Nesta sessão especial, todos são convidados a ter uma experiência diferente de trabalhar a terra na companhia de “gente sábia” que, entre enxadas, ancinhos, água, plantas e sementes, vão contando memórias e partilhando conhecimento. A não perder também o concerto com a cantautora Alice Ruiz, na sexta-feira, dia 5 de junho, pelas 22h, no Club de Ancas.

No dia 6, pelas 20h30, no Largo da Igreja, haverá uma Oficina “Voz da Comunidade”. Este projeto artístico e comunitário explora o canto coletivo como espaço de encontro, identidade e pertença, a partir da música tradicional. Dirigida pelo professor José Miguel Pinho, a população em geral, os grupos e coros de Anadia serão desafiados a encontrar-se num único “ensaio coletivo”, recaindo a escolha em três canções que simbolizem o trabalho diário no meio rural. A semana termina no domingo, dia 7, pelas 13h, na Quinta Convivial com um almoço “Migas com… cozinha do Mundo”.