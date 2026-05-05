5.º Trail do Saca Trilhos traz a Anadia mais de 1200 participantes de 11 países

O Trail Anadia Capital do Espumante afirma-se como uma das provas de referência do calendário nacional de trail running, promovendo simultaneamente o desporto, a natureza, o património e os produtos endógenos do concelho de Anadia.

Mais de 1200 participantes provenientes de 11 países participaram no 5.º Trail Anadia Capital do Espumante, realizado no passado domingo, dia 24 de maio, naquela que foi a edição mais participada de sempre e um enorme sucesso desportivo, organizativo e promocional do território.

A prova foi organizada pelo Saca Trilhos Anadia, em parceria com a Câmara Municipal, integrando o calendário oficial da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). O evento contou com o apoio de patrocinadores, sendo os principais Caves da Montanha, Nova Casa dos Leitões, Cross Company e IMF II Motors, que deram nome às diferentes provas do programa competitivo.

Quatro provas distintas

A edição de 2026 integrou quatro provas distintas: Trail Longo Caves da Montanha (31 km), Trail Curto Nova Casa dos Leitões (21 km), Mini Trail IMF II Motors (14 km) e a Caminhada Cross Company.

Os percursos dos trails desenrolaram-se pelas encostas da cidade de Anadia e zonas serranas limítrofes, atravessando terrenos de relevo moderado a elevado, singles tracks, carreiros, riachos e locais de rara beleza natural.

Os atletas passaram por várias aldeias e pontos emblemáticos do concelho, nomeadamente Carvalhais, Moita, Ferreiros, Póvoa do Gago, Ferreirinhos, Barragem da Gralheira, Vale do Boi, Vale de Avim e Quintela das Lapas, entre outros.

Já a Caminhada Cross Company decorreu em ambiente florestal na zona envolvente da cidade de Anadia, privilegiando percursos agrícolas e zonas de menor relevo, proporcionando uma experiência acessível e de contacto com a natureza.

Uma das particularidades mais marcantes da prova voltou a ser o prémio atribuído aos vencedores masculino e feminino do Trail Longo de 31 km, que receberam o equivalente ao seu peso corporal em espumante.

A organização destaca o excelente ambiente vivido ao longo de todo o evento, a forte adesão nacional e internacional, bem como o importante contributo dos voluntários, parceiros, forças de segurança, bombeiros e patrocinadores, fundamentais para o sucesso desta edição.

Classificações

Trail Longo Caves da Montanha – 31 km

Masculinos

1.º Ricardo Carreira (Individual – Portugal)

2.º Emanuel Rolim (Penafirme – Portugal)

3.º Miguel Madruga (Atletismo Andiajoa Torrejoncillo – Espanha)

Femininos

1.ª Mariana Henriques (Clube Espite – Portugal)

2.ª Asmaa Benrakia (Individual – França)

3.ª Ana Pereira (Associação Cultural Bunheirense – Portugal)

Trail Curto Nova Casa dos Leitões – 21 km

Masculinos

1.º Carlos Simões (Trilhos Luso Bussaco – Portugal)

2.º Hugo Araújo (Quebra Ritmo – Portugal)

3.º Luís Diogo (Trilhos Luso Bussaco – Portugal)

Femininos

1.ª Sara Pedrosa (Saca Trilhos Anadia – Portugal)

2.ª Inês Teixeira (DAR – Recardães – Portugal)

3.ª Eva Garrido (Espanha)

Mini Trail IMF II Motors – 14 km

Masculinos

1.º Ruben Almeida (Trilhos Luso Bussaco – Portugal)

2.º Miguel Paiva (Correr Fermelã – Portugal)

3.º Miguel Lopes (ASCV – Associação Social e Cultural Valeirinha / Trail – Portugal)

Femininos

1.ª Lilia Simões (Running4FunTeamViseu CSP – Portugal)

2.ª Inês Cruz (ASCV – Associação Social e Cultural Valeirinha / Trail – Portugal)

3.ª Marisa Duarte (Trilhos Luso Bussaco – Portugal)