Comércio local de Anadia “sai à rua” durante três dias

De 29 a 31 de maio, o evento dará a conhecer o comércio e os serviços locais, reunindo propostas nas áreas da moda, decoração, turismo, bem-estar, gastronomia, vinhos e produtos artesanais.

O comércio local de Anadia “Sai à Rua”, nos próximos dias 29, 30 e 31 de maio, para se dar a conhecer, numa iniciativa do Município de Anadia, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, mas também com o intuito de promover e dinamizar a economia local.

A 2.ª edição do “Sai à Rua” terá lugar na Praça Visconde de Seabra, em frente ao Tribunal de Anadia, com entrada gratuita.

O espaço vai contar com uma grande tenda dedicada aos expositores, zona de restauração e uma área infantil com insufláveis, parque infantil, pinturas faciais e outras atrações para os mais pequenos.

Durante três dias, o evento dará a conhecer o comércio e os serviços locais, reunindo propostas nas áreas da moda, decoração, turismo, bem-estar, gastronomia, vinhos e produtos artesanais.

Ao todo, cerca de 40 espaços comerciais e de serviços do concelho irão marcar presença, proporcionando aos visitantes uma mostra diversificada do que de melhor se faz em Anadia.

O programa inclui ainda várias atividades paralelas, como mini desfiles e casting de moda no âmbito do “Anadia Impact Fashion”, workshops dedicados aos vinhos e espumantes da região, sessões de showcooking e atividades físicas.

A animação musical estará a cargo do DJ Pedro Moniz, do pianista Luís Arede, Jürgen Wischert, Banda Tempo, The Singles e Carolina Leira. O evento contará também com momentos de magia protagonizados por Ricardo Pimenta e Vasco Esperança.

A inauguração do “Sai à Rua” está marcada para as 17h, da próxima sexta-feira. O evento decorrerá nos seguintes horários: sexta-feira, 29 de maio, das 17h às 23h; sábado, dia 30, das 15h às 23h; e domingo, 31 de maio, das 15h às 20h.

Integrado no programa “Viver Anadia – da Tradição à Inovação”, o evento insere-se na estratégia de promoção do comércio local associada ao projeto “Bairros Comerciais Digitais”, estando aberto à participação de todos os estabelecimentos do concelho interessados em aderir.

O “Sai à Rua” pretende reforçar a vitalidade do centro urbano, atrair visitantes a Anadia e fortalecer a identidade da marca Viver Anadia, promovendo o que distingue o concelho: a proximidade, a autenticidade e a qualidade do seu comércio.