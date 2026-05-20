Câmara Municipal de Anadia homenageou funcionários

O Município de Anadia homenageou, na quinta-feira, dia 14 de maio (feriado municipal), os colaboradores que completaram 25 e 35 anos de serviço. Pela primeira vez, a cerimónia distinguiu também os funcionários recentemente aposentados, num momento simples, mas carregado de simbolismo, marcado pelo reconhecimento da dedicação ao serviço público.

Ao todo, foram homenageados 11 trabalhadores no ativo, que receberam uma medalha, um alfinete de lapela e um certificado, em reconhecimento pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo dos anos ao serviço do Município. Foram igualmente distinguidos 22 funcionários aposentados, aos quais foi entregue um alfinete de lapela e uma peça em porcelana com uma mensagem de reconhecimento, destinada a perpetuar a memória deste momento.

Na ocasião, o presidente da Assembleia Municipal, Pedro Esteves, sublinhou a importância da homenagem, destacando que os trabalhadores do Município “são muito mais do que estruturas administrativas ou serviços técnicos. São pessoas que garantem que o Município funciona, responde, acolhe e serve”.

“Hoje homenageamos carreiras longas, percursos marcados pela responsabilidade e pela dedicação ao bem comum. Reconhecer o mérito e agradecer o trabalho realizado é um dever institucional, mas também um gesto de justiça e humanidade”, afirmou.

Pedro Esteves deixou ainda uma palavra de agradecimento e reconhecimento institucional a todos os trabalhadores do Município, tanto aos homenageados como àqueles que continuam, diariamente, a desempenhar as suas funções com sentido de dever e profissionalismo.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, considerou que “não há melhor forma de celebrar o Dia do Município do que homenagear aqueles que constroem diariamente este concelho e o Município”.

“Este ano, além de distinguirmos quem completou 25 e 35 anos de serviço, quisemos também homenagear aqueles que se aposentaram no último ano. É uma forma de agradecer a dedicação de quem ajudou a construir a Câmara Municipal que hoje temos. Não é possível pensar o futuro sem reconhecer e agradecer a quem construiu o presente”, acrescentou.

O autarca terminou a sua intervenção com uma nota de profunda gratidão, em nome do executivo, dirigida a todos os funcionários do Município, os que atualmente exercem funções e os que já passaram pela autarquia, pelo empenho e dedicação ao serviço da causa pública.

Também a presidente da Associação de Trabalhadores do Município de Anadia (ATMUA), Sílvia Gomes, se associou à cerimónia, considerando que esta homenagem deve representar “um momento de memória, reconhecimento e justa valorização humana, porque as instituições fazem-se de pessoas, e são as pessoas que lhes dão alma, identidade e dignidade”.

“A homenagem prestada hoje não se deve apenas ao número de anos de serviço, mas também à qualidade humana e profissional com que desempenharam as vossas funções”, afirmou Sílvia Gomes, acrescentando que “servir uma autarquia é, acima de tudo, servir pessoas, trabalhar para melhorar a vida da comunidade, e isso merece reconhecimento e gratidão”. A responsável deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos os homenageados pela dedicação e pelo exemplo transmitido às gerações mais jovens de trabalhadores.

A cerimónia encerrou com um momento cultural protagonizado pela acordeonista Sónia Sobral.