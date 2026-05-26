Luzes, câmara… ação: Alunos da EVEB inspirados pelo cinema em mais uma PAP

As PAP arrancaram a 23 de abril, com o tema “Baile de Máscaras”, seguindo-se “Gastronomia Internacional” e agora, “Cinema”. O ciclo encerra esta quinta-feira, dia 28, com uma PAP inspirada nos “Anos 20”. Ao todo, foram avaliados 35 alunos finalistas (3.º ano) dos cursos Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de Cozinha/Pastelaria, numa prova onde cada detalhe é avaliado ao pormenor.

O restaurante pedagógico da Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada (EVEB), em Anadia, transformou-se, no dia 21 de maio, num verdadeiro cenário cinematográfico. Nas paredes, cartazes de filmes icónicos anunciavam o tema da Prova de Aptidão Profissional (PAP) daquele dia: a Sétima Arte. Entre referências a clássicos e sucessos mais recentes, os alunos finalistas deram corpo a uma experiência onde gastronomia e criatividade caminharam lado a lado.

As PAP arrancaram a 23 de abril, com o tema “Baile de Máscaras”, seguindo-se “Gastronomia Internacional” e agora, “Cinema”. O ciclo encerra esta quinta-feira, dia 28 de maio, com uma PAP inspirada nos “Anos 20”. Ao todo, foram avaliados 35 alunos finalistas (3.º ano) dos cursos Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de Cozinha/Pastelaria, numa prova onde cada detalhe é avaliado ao pormenor.

E, de facto, tudo conta. Desde a decoração ao atendimento, passando pela confeção dos pratos, criação de cocktails e apresentação dos vinhos servidos durante a refeição e que, nesta sessão, pertenceram às Caves S. João.

À chegada do JB ao restaurante pedagógico, pelas 10h30, já se sentia a intensidade e o nervosismo. Na cozinha, o ritmo acelerava entre as últimas afinações nos temperos, empratamentos e orientações trocadas entre colegas e professores. Na área de Restaurante/Bar, os alunos ultimavam preparativos para uma prova que exigia não apenas técnica, mas também criatividade e capacidade de comunicação. Aqui, os alunos partiram de cocktails clássicos para criarem versões com a sua identidade. Um dos exemplos foi o célebre Vesper Martini, eternizado por James Bond, que surgiu reinterpretado sob o nome “Bond New Era”, numa demonstração do equilíbrio entre tradição e inovação que marcou a prova.

O júri da área de Bar integrou Luísa Flores, diretora pedagógica da EVEB, o chefe Paulo Pechorro, do Turismo de Portugal, o sommelier Paulo Vale, a diretora de curso Joana Silva, a orientadora Liliana Dinis e a diretora de turma Diana Silva. Já na área de Cozinha/Pastelaria, os trabalhos foram avaliados pelo chefe Paulo Pechorro, pelo chefe Vítor Fontes, em representação das entidades do setor, pela chefe Natasha (online, em virtude de ter sido hospitalizada de urgência), enquanto orientadora, por Luísa Flores, por Diana Silva (DT), e ainda por Ana Ramos, diretora de curso.

A iniciativa contou também com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, assim como do presidente da Câmara de Anadia, Jorge Sampaio. Marcaram igualmente presença Cristina Oliveira, da CCDRC, Célia Alves, das Caves S. João e Confraria dos Enófilos, e Alexandrino Amorim, das Caves S. Domingos, uma das entidades que integra a associação Escola Profissional de Vitivinicultura e Enologia da Beira Litoral, detentora da escola, entre outros convidados.

Menu “cinemático”

A receção começou com um Espumante São João Rosé 2023 Bairrada. Seguiram-se duas bruschettas — Tropical e de Cogumelos Fumados com queijo de cabra — harmonizadas com Espumante Quinta do Poço do Lobo Arinto e Chardonnay 2023. Como prato de peixe, uma Moqueca de Peixe com Camarão foi acompanhada por Quinta do Poço do Lobo Branco Arinto 2023 Bairrada. Depois, chegou à mesa um Ratatouille, harmonizado com Frei João Clássico Tinto 2018. A refeição terminou com uma Tartelette de Mirtilo, acompanhada por Quinta do Poço do Lobo Colheita Tardia 2023.

Mais do que um exame final, a PAP revelou-se, uma vez mais, um palco de aprendizagem prática e de afirmação de talento, onde os alunos da EVEB demonstraram competências técnicas, capacidade de trabalho em equipa e criatividade, perante um júri exigente e uma plateia de convidados atentos.