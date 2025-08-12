Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

12 de Agosto de 2025 16:53

Anadia // Ancas   Exclusivo

“Se não houver corrida de burros, não há festa em Ancas”

Em Ancas, a celebração em honra de Nossa Senhora da Assunção pode ter missa, procissão e música, mas é a Corrida de Burros, sempre no dia 17 de agosto, que faz mexer o lugar e atrai milhares de curiosos.

Em Ancas, há uma certeza que se repete ano após ano: “Se não houver corrida de burros, não há festa”. Nesta aldeia do concelho de Anadia, a celebração em honra de Nossa Senhora da Assunção pode ter missa, procissão e música, mas é a Corrida de Burros, sempre no dia 17 de agosto, que faz mexer o lugar e atrai milhares de curiosos de toda a região – mas também de fora.

