Semana Cultural do Club de Ancas mostra trabalho na comunidade

A 23.ª Semana Cultural de Ancas arranca hoje, dia 28 de novembro e prolonga-se até ao dia 8 de dezembro. Este ano, marcada pelos 120 anos do Club de Ancas, esta iniciativa promete, à semelhança das edições anteriores, não deixar ninguém indiferente.

“As expetativas são grandes”, como revelou ao JB, Artur Castro, dirigente do Club de Ancas, sublinhando que esta iniciativa “para além de ser uma mostra do trabalho do Club de Ancas e da sua vivência enquanto agente cultural”, é, sobretudo, uma semana “marcada pela influência dos estatutos originais do Club de Ancas”, mas também “acreditar que a cultura transforma a comunidade”. Iniciada há 23 anos serviu para “requalificar a estratégia cultural do Club de Ancas”, frisa o responsável.

“A cultura em Ancas não é fruto proibido”, volta, uma vez mais, a ser o repto, ou melhor, a provocação lançada para esta semana cultural. Música, teatro, dança, cinema, leitura, história, sustentabilidade, residência artística e artes plásticas são as áreas dinamizadas e que se desejam muito participadas.

Ainda que no passado tenha havido Semanas Culturais mais lúdicas ou mais voltadas para os concertos, esta edição aposta e está orientada “para o trabalho do Club de Ancas na lógica da produção e do trabalho com a comunidade”, sendo exemplo disso mesmo a matinée, que terá lugar no dia 1 de dezembro, pelas 15h, em que “teremos uma mostra do que fazemos regularmente no Club, com apontamentos de teatro, música e dança, a que se associa uma geração, com uma diferença de 50 anos (secção de teatro das décadas de 70 e 80) que vai também subir ao palco, numa lógica de partilha intergeracional”, explica Artur Castro.

Do vasto programa destacamos, no dia 1 de dezembro, a partir das 9h, o Passeio com Burros pela aldeia. Será o último passeio do ano e todos os interessados podem juntar-se, pela manhã, para participar neste passeio pela zona vinhateira da aldeia, Lagoa do Paúl (e seu habitat, aproveitando para falar sobre sustentabilidade ambiental), sempre ao passo certo que é o passo que o burro dá. Uma ótima atividade, refere o responsável, para crianças e pais.

No dia 3 de dezembro, pelas 15h, “Testemunhos” é uma iniciativa de Estímulo Cognitivo. Uma sessão especial, no âmbito do 120.º aniversário do Club, sob orientação da gerontóloga, Verónica Pires. Esta será uma sessão de apelo à memória dos participantes na sua relação com a instituição. Os célebres bailes, personalidades que ajudaram a construir a história da associação e o testemunho vivo com o qual cada um poderá contribuir, e a própria história da aldeia de Ancas, serão as questões a “trabalhar” na sessão.

Um dos momentos altos terá lugar na sexta-feira, dia 6 de dezembro, pelas 21h, com as Jornadas sobre História(s) da Aldeia de Ancas, “falada e debatida sob diferentes perspetivas: memória, identidade, factos, documentos, património material e imaterial, tradições, instituições e personalidades”, explica Artur Castro.

Neste dia de encontro e de partilha, que contributos ainda podem ser dados para o livro sobre os 120 anos do Club de Ancas e a história da aldeia, será um dos pontos de partida para uma sessão que se adivinha muito participada.

Segundo o dirigente, “vamos trabalhar, in loco, o livro e fazer um ponto de situação para ver o que já reunimos. Vamos correr o índice do esboço do livro, vamos ver o que mais podemos identificar de relevante e com quem mais podemos falar”.

Na presente edição, destaque ainda para a Residência Artística “Somos Os Daqui Também Somos Água”, por Ana Maria Pintora. Decorre de 29 de dezembro a 7 de janeiro 2025. Um projeto que tem como objetivo a ação criativa valorizando a memória e as vivências de cada um mas pretendendo, também, articular o todo, o coletivo e o espírito de colaboração numa realidade que é o valor da água.

Os mapas e as rotas geográficas do território local, as fontes, ribeiros e os poços, a família Natureza; animais e plantas irão constituir o ecossistema em que os grupos irão trabalhar de uma forma muito espontânea. Todo o processo criativo será documentado em trabalho videográfico e culminará na produção e apresentação de uma Performance Interdisciplinar.

120.º aniversário de cultura e ação social

Com 120 anos de história, “estamos de olhos postos no futuro, prontos para enfrentar novos desafios e continuar a mobilizar, inovar e a fazer a diferença”, sublinha Artur Castro a propósito do Club que até já foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural Distrital. Assim, no domingo, dia 8 de dezembro, o clube celebra o seu aniversário com toda a pompa e circunstância. Neste dia haverá missa em memória dos Sócios falecidos; Almoço de Honra com animação musical de Jurgen Wischert e um Concerto com a Orquestra Ligeira de Anadia, pelas 16h.