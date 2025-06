Meajazz volta ao Luso e vai ter uma Wine Fest

O Meajazz – Jazz, Blues & Wine Fest está de regresso ao emblemático Parque do Lago do Luso, nos dias 11 e 12 de julho, para a sua 8.ª edição, com concertos gratuitos de alguns dos nomes mais relevantes do jazz, blues e soul, nacionais e internacionais. Nesta edição, a Rota da Bairrada associa-se ao evento com o “Wine Fest” a promover os espumantes e vinhos da região.

Este ano, o festival apresenta um cartaz eclético e de forte identidade artística, reforçando o seu papel enquanto referência no circuito nacional. À música junta-se o conceito “Wine Fest” com a parceria com a Rota da Bairrada que dinamizará um espaço dedicado aos vinhos espumantes da região, promovendo os produtores locais.



Programação

No dia 11 de julho, a noite começa às 21h com a seleção musical cuidada do DJ Rui Rosa, que assina toda a ambientação sonora do festival. Às 21h30, sobe ao palco Twanguero, guitarrista espanhol que tem conquistado reconhecimento global com o seu estilo único de “Latin Twang”.

Segue-se nova atuação do DJ Rui Rosa às 22h30, antes da chegada ao palco, às 22h45, dos Kiko & The Blues Refugees, uma superbanda portuguesa liderada por Kiko Pereira e composta por músicos como António Mão de Ferro, Jorge Filipe Santos, Carl Minnemann e João Cunha.

A fechar a noite, às 00h, o DJ Rui Rosa volta a assumir o comando da pista.

No dia 12 de julho, o arranque está novamente a cargo do DJ Rui Rosa, às 21h. Às 21h30, o destaque vai para Trevor Babajack Steger, músico britânico premiado com o título de ‘Melhor Artista Acústico nos British Blues Awards 2023’.

A seguir, às 22h30, regressa o DJ Rui Rosa, antes da atuação de Jéssica Pina, marcada para as 22h45. A trompetista e cantora portuguesa tem traçado um percurso notável dentro e fora de portas – depois de integrar a digressão mundial de Madonna, foi convidada por nomes como Mikky Blanco e os Brooklyn Funk Essentials, tendo atuado em palcos de referência como o COOLJAZZ, Sol da Caparica e Joy of Jazz, na África do Sul. A música prolonga-se com a última atuação do DJ Rui Rosa.

Rota de festivais de referência

“O Meajazz já entrou na rota de festivais de referência a nível nacional e tentamos, anualmente, ter artistas com influências diversas, uns consagrados e outros emergentes, sempre com grande nível performativo, de forma agradar aos mais exigentes, mas simultaneamente surpreender e cativar novos públicos”, afirma Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.

“Este ano temos esta novidade de associar os produtos vinícolas endógenos, com a parceria da Rota da Bairrada, enriquecendo o evento e dando destaque aos vinhos e espumantes da nossa região”, destaca.

O Meajazz – Jazz, Blues & Wine Fest é, desde a primeira edição, um espaço de encontro entre públicos diversos, géneros musicais e paisagens sonoras que privilegiam a qualidade, a partilha e a proximidade. Com entrada livre, num cenário natural único e uma curadoria exigente a cargo da Luckyman Music, o festival continua a afirmar-se como uma das propostas culturais mais consistentes da região centro do país.