Amanhã é dia de Marchas Populares em Cantanhede

Dez grupos representativos de associações locais vão desfilar na Praça Marquês de Marialva, no centro da cidade de Cantanhede, sábado, pelas 21h20, no âmbito das festas em honra de São Pedro, padroeiro da cidade.

O evento é organizado mais uma vez pelo Município de Cantanhede, com o apoio da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça.

Participam na iniciativa a Marcha da Gira Sol, com o tema dedicado à preservação das plantas “Com as abelhas e as joaninhas as plantas vamos preservar”; a Marcha da Tocha, com “A Mulher Gandaresa”; a Marcha de Murtede com o tema “A Água… A preservação da água no nosso planeta”; a Marcha de Vilamar, com o tema “Marquês de Marialva. Herói da Restauração”; a Marcha de Covões, com “Vindimas”.

Já a Marcha de Cantanhede Cidade participa com o tema dedicado a “Pedro Teixeira”; a Marcha das Arrôtas, com o tema “O Largo da Ti Caixa”; a Marcha da Fontinha, com “Ligações de Amor”; a Marcha de Febres, com o tema “Lagoas de Febres” e a Marcha de Sepins, com “A Nobreza”.

Os 687 marchantes iniciam o percurso na Rua dos Bombeiros Voluntários, junto à loja do Cidadão, seguindo pela Rua dos Namorados, Largo D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa e Rua Marquês de Marialva, terminando na Praça Marquês de Marialva.

À semelhança dos anos anteriores, o desfile em Cantanhede prossegue estas apresentações, após a concretização do desfile das Marchas ocorrido na Praia da Tocha, em honra de São João, no dia 22 de junho, também promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia da Tocha e a Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT).