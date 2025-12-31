Desfile e concentração de veículos marca 92.º aniversário dos bombeiros de Anadia

Com o aniversário a ser assinalado a um sábado (dia 20 de dezembro), foi possível colocar em marcha um programa diferente do que vinha acontecendo. Nos votos para 2026, o comandante Bruno Almeida aspira ver fortalecido o número de efetivos na corporação.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) esteve em festa no passado dia 20 de dezembro, ao completar 92 anos de serviço à população do concelho e à região.

O programa festivo foi realizado durante a manhã e teve, este ano, como pontos altos o desfile motorizado pelas ruas da cidade, mas também a concentração de veículos que estiveram em exposição na zona do Vale Santo.

Ao JB, Bruno Almeida, comandante do corpo de bombeiros, avançou que a data foi vivida “com alegria e uma satisfação especial” por este ano ter sido possível realizar o aniversário ao fim de semana, colocando em marcha um programa diferente do que vinha acontecendo.

Assim, o aniversário foi assinalado durante o dia e não à noite. O tradicional jantar deu lugar a um almoço, possibilitando que bombeiros e famílias estivessem mais à vontade e não tão condicionados pelo frio, assim como permitiu realizar um desfile motorizado pelas ruas da cidade, mas também uma mostra de veículos à população na zona do Vale Santo, com cerca de 30 viaturas.

“Trouxemos todos os veículos para a rua, coisa que já não acontecia há uma década”, frisou o comandante Bruno Almeida sobre a coluna de veículos que mostrou à população, os meios operacionais de que a corporação dispõe.

“Foi um dia muito bom para os bombeiros, familiares e amigos dos bombeiros”, destacou Bruno Almeida.

Como habitualmente, ao aniversário juntou-se a celebração do Natal, pelo que foram distribuídos cabazes de Natal e lembranças aos filhos dos bombeiros.

Na ocasião, tanto o comandante Bruno Almeida, como a presidente da direção, Isabel Silva, deixaram aos elementos do corpo ativo uma palavra de agradecimento pelo trabalho prestado, bem como mensagens de encorajamento.

Ao JB, Bruno Almeida deseja que 2026 “seja um ano menos atribulado; que os corpos de bombeiros, mesmo que não consigam fortalecer ou aumentar o número de efetivos nas suas fileiras, consigam, pelo menos manter os elementos que têm (cerca de 65)”. O corpo ativo de Anadia diz, “está estável” quanto ao número de operacionais, mas o comandante admite que o ideal, para ter um corpo ativo robusto, seria ter mais 30 a 40% dos elementos. Ainda assim, garante: “vamos conseguindo dar resposta às solicitações do dia a dia”. Uma situação que facilitaria a gestão do pessoal.

Esta data festiva contou com a presença do executivo da Câmara Municipal de Anadia; comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro; representantes da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro e alguns elementos de direção e comandantes de corporações do distrito.