Dando seguimento às celebrações descentralizadas, foi a vez da vila de Bustos acolher o 52.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB). Abençoados por um bonito dia de primavera, os bombeiros foram saudados pela população, que começou por assistir, ao início da tarde de domingo, no adro da Igreja Matriz, ao 1.º juramento de cinco novos bombeiros. Após formação e estágio, passam a reforçar o quadro ativo, Mirele Vieira, Neuza Martins, Leonardo Silva, Paulo Sousa e Thais Pereira.
O. Bairro: Comandante dos Bombeiros “de ouro” por serviços distintos
Entre as condecorações em dia de 52.º aniversários dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, o destaque maior vai para a atribuição da Medalha Serviços Distintos – Grau Ouro à comandante Catarina Amaral. “A direção presta o devido tributo a quem tem servido esta causa com total abnegação”, justificaria o presidente da direção da associação humanitária, João Simões.