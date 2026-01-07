Expofacic já tem datas para 2026 e uma nova imagem

Leveza, energia, espírito de festa, movimento e ligação emocional são alguns dos conceitos que estiveram na construção desta nova identidade Expofacic. A feira-festa de Cantanhede realiza-se de 30 de julho a 9 de agosto.

A edição de 2026 da Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede apresenta uma nova imagem e já tem datas definidas – decorre entre os dias 30 de julho e 9 de agosto.

Depois de uma edição “extraordinária” em 2025, a Comissão Organizadora decidiu apostar numa nova imagem gráfica, assente na renovação e não numa rutura. Leveza, energia, espírito de festa, movimento e ligação emocional são alguns dos conceitos que estiveram na construção desta nova identidade Expofacic.

“Esta renovação gráfica ajuda a Expofacic a manter-se viva, competitiva e memorável, ao mesmo tempo que fortalece a ligação emocional com o público”, justifica o presidente do conselho de administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso.

Ainda de acordo com o responsável, “este novo projeto gráfico resulta de uma ampla reflexão por parte da Comissão Organizadora”, que considerou importante ter “uma comunicação visual relevante, estratégica e alinhada aos objetivos atuais do evento”.

Já quanto às datas da Expofacic 2026, também já estão definidas, depois da auscultação prévia às principais entidades parceiras, bem como da avaliação efetuada pela Comissão Organizadora, presidida pela presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

“Um evento, mil experiências é o mote para aquele que é maior e melhor evento do género a nível nacional. Depois de uma edição memorável em 2025, queremos fazer mais e melhor em 2026”, garante Pedro Cardoso.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Depois de ter vencido, em 2019, o prémio de Best Festivity dos Iberian Festival Awards, e de figurar no top 10 das últimas três edições, a Expofacic volta a estar presente entre os finalistas, desta vez em mais três categorias, para além de Best Festivity: Best Communication & Marketing Strategy, Contribution to Sustainability e The Event Safety Award.