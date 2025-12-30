Festas em Cantanhede e na Praia da Tocha dão as boas-vindas a 2026

A cidade de Cantanhede e a Praia da Tocha preparam-se para dar as boas-vindas a 2026 com programas festivos imperdíveis e dirigido às famílias.

Numa organização da Junta de Freguesia de Cantanhede, com o apoio da Câmara Municipal, a última noite do ano promete ser especial na Praça Marquês de Marialva, no centro da cidade, com música, animação e um espetáculo memorável.

O programa inclui atuação do Grupo Wave, seguida dos DJs Jura Boyz e É2much DJ, garantindo, assim, um ambiente festivo ao longo da noite. A celebração culmina com um espetáculo pirotécnico, assinalando simbolicamente a entrada em 2026.

Já na Praia da Tocha, a grande festa de passagem tem como uma das principais atrações a atuação do grupo FAX. À meia-noite, o fogo de artifício dará as boas-vindas a 2026, prosseguindo depois a atuação do grupo musical. Para os mais resistentes, haverá depois animação musical com um DJ.

Do programa consta ainda a tradicional fogueira, efeitos de neve e um ambiente cheio de alegria.

A organização está a cargo da Associação de Moradores da Praia da Tocha, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Tocha.