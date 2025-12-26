Jacintos-de-água podem transformar-se em fertilizante orgânico

Ao longo de dois anos e meio, o projeto estudou soluções sustentáveis para a enorme quantidade de biomassa resultante da remoção do jacinto-de-água dos rios e lagoas do território.

Mira foi palco da apresentação dos resultados do projeto de investigação BioComp 3.0, que demonstrou ser possível transformar a biomassa de jacintos-de-água, uma das plantas invasoras aquáticas mais problemáticas do país (por exemplo, na Pateira de Fermentelos), em fertilizante orgânico, através de processos de compostagem combinada com outros resíduos.

O encontro, subordinado ao tema “Soluções Circulares para a Gestão de Biomassa”, reuniu em Mira representantes das 13 entidades parceiras do consórcio, incluindo instituições de ensino superior, centros de investigação, empresas, a CCDRC e a CIM Região de Coimbra. Ao longo de dois anos e meio, o projeto estudou soluções sustentáveis para a enorme quantidade de biomassa resultante da remoção do jacinto-de-água dos rios e lagoas do território.

Segundo Manuel Rodrigues, coordenador do BioComp 3.0 e especialista do Instituto Politécnico de Bragança, o foco esteve “não apenas no combate direto à invasão, mas sobretudo no destino da biomassa recolhida”. A investigação testou múltiplas combinações de compostagem e identificou duas soluções promissoras: jacinto-de-água + estilha florestal; jacinto-de-água + estilha florestal + estrume de cavalo.

Estes compostos foram já testados em diversas culturas agrícolas, com resultados encorajadores. Contudo, o especialista reforçou que a futura utilização e comercialização dependem de autorização e enquadramento legal, dada a sensibilidade no manuseamento desta planta invasora.

Para Jorge Brito, secretário-executivo da CIM-RC, a solução apresentada representa “um passivo transformado em ativo”. Sublinhou ainda que o combate às plantas invasoras exige continuidade, atuação “em toda a linha de água” e um enquadramento territorial conjunto. Defendeu igualmente a criação de um campo de testes supervisionado pelas autoridades ambientais.

O presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, afirmou que as conclusões do BioComp 3.0 “transformam um problema numa oportunidade de negócio”, abrindo portas à criação de valor económico a partir de um recurso até aqui tratado como resíduo. No entanto, o autarca alertou para a realidade vivida pelos municípios: “Temos sido nós a substituir-nos às autoridades ambientais no combate aos jacintos-de-água.

Investimos milhares de euros em maquinaria e recursos humanos e raramente somos ressarcidos. A CIM tem sido o nosso único parceiro constante.” Artur Fresco lembrou que o concelho possui vários planos de água, com destaque para a Barrinha da Praia de Mira, que importa manter limpos e aptos para atividades náuticas, desportivas e de lazer, essenciais à identidade e à economia local.