Ecocentro Móvel de Cantanhede recolheu mais de 9 toneladas de resíduos

O Ecocentro Móvel da INOVA-EM apresentou resultados muito positivos em 2025, com a recolha de mais de 9 toneladas de resíduos, apesar de ter estado em manutenção por um período superior a dois meses – entre julho e setembro.

“Este desempenho permitiu superar a média mensal registada em 2024, ano em que foram recolhidas 10,7 toneladas, evidenciando a crescente adesão da população a este serviço”, avança nota da autarquia.

No âmbito do circuito itinerante, destacam-se as freguesias de Cadima, com cerca de 950 kg de resíduos recolhidos, Tocha (816 kg), Covões e Camarneira (535 kg) e Febres (485 kg), refletindo uma forte participação das populações locais.

No total acumulado e no que diz respeito à tipologia de resíduos recolhidos, assumem particular relevância os têxteis, com 2,4 toneladas, seguidos das revistas, papel e livros, que totalizaram cerca de 2 toneladas, e dos pequenos equipamentos elétricos, com 980 kg recolhidos.

Para o presidente do Conselho de Administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso, estes valores voltam a atestar o sucesso das campanhas de sensibilização e do investimento realizado na estrutura e logística do Ecocentro Móvel.

“Do ponto de vista ambiental, estes resultados são particularmente motivadores, pois demonstram que as nossas populações participam ativamente neste processo. É ainda de salientar que, em 2025, o Ecocentro Móvel esteve parado para manutenção técnica por um longo período, e mesmo assim foi possível superar a média registada em 2024”, sublinha, lembrando que com este processo, “os resíduos são reciclados, evitando-se o seu encaminhamento para aterro”.

Durante as próximas duas semanas, o Ecocentro Móvel encontra-se instalado na freguesia de Murtede, seguindo depois para Cordinhã e, posteriormente, para Ourentã.