Daniel Pinheiro: Paixão pela vida selvagem faz deste bairradino um defensor dos habitats naturais

No âmbito de uma iniciativa realizada pelo Club de Ancas, o Jornal da Bairrada esteve à conversa com o fotógrafo e realizador Daniel Pinheiro. Natural do concelho de Anadia, há muito que se especializou em história natural.

O documentário “Portugal, Uma História Natural”, que produziu para a RTP, foi o ponto de partida para uma conversa que nos dá a conhecer a sua paixão pelo trabalho, mas também as suas preocupações com o ambiente e a vida selvagem.