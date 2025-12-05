Réveillon Praia de Mira promete entrada inesquecível em 2026

Evento volta a afirmar-se como uma das maiores celebrações de passagem de ano da Região Centro.

O Município de Mira apresentou ontem, em conferência de imprensa, o programa oficial do Réveillon Praia de Mira 2025/2026, um dos maiores e mais emblemáticos eventos de passagem de ano do Centro do país.

Este ano, o evento mantém a sua habitual entrada gratuita e apresenta um cartaz pensado para todas as idades: Grupo VIBE (22h00); Espetáculo Piromusical (00h00); Némanus (00h15) e Electric Boys (2h00) prometem uma entrada em 2026 inesquecível.

A sessão decorreu no Atrium Raul Almeida, em Mira, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Artur Fresco, do Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Pedro Morins, de representantes do Turismo do Centro e dos artistas cabeça de cartaz.

Na abertura, o Presidente Artur Fresco destacou a dimensão crescente do evento e a sua relevância estratégica para o concelho: “É com enorme satisfação que apresentamos hoje o programa do Réveillon da Praia de Mira, um evento que reúne milhares de pessoas, dinamiza a nossa economia local e reforça Mira como destino turístico de excelência também no inverno.”

O autarca sublinhou que a passagem de ano da Praia de Mira “representa hoje muito mais do que música e entretenimento”, assumindo-se como uma verdadeira alavanca económica para o território: “Este é já um dos maiores eventos de passagem de ano da região Centro, com impacto direto no comércio, na restauração, na hotelaria e no emprego local. Mesmo antes da apresentação do programa, já registávamos níveis muito elevados de reservas, o que demonstra a importância e a força deste evento.”

Durante a apresentação, Artur Fresco deixou também palavras de reconhecimento à RFM, parceira histórica do Réveillon: “Foram muitos anos de parceria, de profissionalismo e de crescimento conjunto. A RFM ajudou a elevar o nome da Praia de Mira. Este ano seguimos caminhos distintos, fruto de novas opções estratégicas, mas mantemos o respeito, a gratidão e a porta aberta para futuras colaborações.”

O Presidente da Câmara reforçou o contributo das várias entidades para a concretização do evento:

“Quero agradecer à Junta de Freguesia da Praia de Mira, ao Turismo do Centro, às nossas equipas municipais, às forças de segurança, bombeiros, entidades de saúde e a toda a comunidade local. Este é um evento que Mira faz, e faz bem, porque o fazemos em conjunto.”

Com reservas hoteleiras muito acima da média para a época, o Município estima receber milhares de visitantes ao longo da noite de 31 de dezembro.

O Réveillon Praia de Mira 2025/2026 promete voltar a afirmar-se como uma das maiores celebrações de passagem de ano do Centro do país, reforçando a estratégia de promoção turística e de valorização económica do concelho.