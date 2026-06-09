Nos 40 anos de Bandeira Azul, Mira assegura 350 mil euros para proteção costeira

A Praia de Mira acolheu, no passado dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, a Cerimónia Nacional do 1.º Hastear da Bandeira Azul 2026, numa celebração marcada por um feito único a nível mundial: os 40 anos consecutivos de atribuição da Bandeira Azul à estância balnear mirense.

No mesmo dia, e aproveitando a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o Município de Mira assinou um contrato-programa no âmbito da iniciativa nacional “Territórios Resilientes”, destinada a financiar intervenções de recuperação e adaptação em zonas costeiras e ribeirinhas afetadas pelos fenómenos meteorológicos extremos registados durante o último inverno.

O documento foi formalizado entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Município de Mira, contando igualmente com a presença de Nuno Bravo, diretor da Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro).

Este apoio integra um investimento nacional de 77 milhões de euros destinado à recuperação de infraestruturas, ao reforço da proteção costeira e ao aumento da resiliência dos territórios mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Para o Município de Mira, o contrato agora assinado prevê um apoio financeiro de 350 mil euros.

No caso de Mira, os trabalhos já em curso de reforço do cordão dunar a sul do esporão da Praia do Poço da Cruz enquadram-se neste contrato-programa, constituindo uma intervenção fundamental para a recuperação e proteção da frente costeira, após os significativos danos provocados pelos temporais que assolaram o litoral nos últimos meses.

A intervenção permitirá reforçar a capacidade de defesa natural da costa, contribuindo para a proteção das populações, das infraestruturas e dos ecossistemas dunares, numa estratégia que alia a recuperação ambiental à adaptação às alterações climáticas.

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, sublinha que este apoio representa “mais um passo importante na proteção do nosso litoral, permitindo concretizar intervenções urgentes e estruturantes que reforçam a segurança das pessoas e a preservação de um património natural fundamental para o concelho”.

A iniciativa assinalou simultaneamente o início oficial da época balnear em Portugal e reuniu diversas entidades nacionais, regionais e locais.

O momento do hastear da Bandeira Azul teve um significado particularmente especial para o concelho de Mira. A Praia de Mira tornou-se uma referência internacional ao manter, durante quatro décadas consecutivas, a distinção atribuída pelo Programa Bandeira Azul, um reconhecimento que premeia a qualidade ambiental, a excelência da água balnear, a segurança, a gestão sustentável do território e a promoção da educação ambiental.

A cerimónia ficou marcada pela participação ativa da comunidade local, com destaque para as crianças dos jardins de infância e do 1.º ciclo do concelho, que apresentaram e hastearam as “Azulitas”, num gesto simbólico de compromisso com a proteção dos oceanos e do ambiente. Também os utentes e colaboradores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho marcaram presença, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.

Outro dos momentos mais aplaudidos da manhã foi a apresentação de uma peça de teatro pelos profissionais do Centro de Saúde de Mira. Através de uma abordagem criativa e pedagógica, foram transmitidas mensagens de sensibilização ambiental e de promoção de estilos de vida saudáveis, conquistando a atenção do público presente.

Durante a cerimónia, Maria da Graça Carvalho destacou a importância do percurso realizado pela Praia de Mira ao longo dos últimos 40 anos, sublinhando o valor do trabalho desenvolvido pelas autarquias, entidades ambientais e comunidades locais na preservação e valorização do litoral. A governante salientou ainda que Portugal continua a figurar entre os países líderes mundiais no Programa Bandeira Azul, refletindo a qualidade das praias nacionais e o compromisso contínuo com a sustentabilidade.

Em declarações aos jornalistas, a ministra referiu igualmente o esforço realizado nos últimos meses para recuperar e reforçar várias praias afetadas pelos temporais registados durante o inverno, garantindo condições de segurança para residentes e visitantes ao longo da atual época balnear.

A cerimónia realizada na Praia de Mira constituiu, assim, não apenas o arranque simbólico da época de verão, mas também uma homenagem a quatro décadas de compromisso ambiental que colocam o concelho num lugar de destaque no panorama internacional da gestão costeira sustentável.