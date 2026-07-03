Festas de S. Tomé abrem com Os Quatro e Meia e prometem cinco dias de animação

Concertos, exposições, tasquinhas e diversões. As Festas de S. Tomé, com entrada gratuita, estão de regresso ao Jardim do Visconde, em Mira, entre 22 e 26 de julho.

O Município apostou no “grupo sensação” Os Quatro e Meia para o primeiro dia, “um nome forte, um gosto musical que agrada a todos, logo para abrir em grande”, salientou o presidente da Câmara, Artur Fresco, na apresentação do evento.

Nos dias seguintes, pisam o palco principal, Quim Barreiros (dia 23), Némanus (dia 24) e Tributus (dia 26), estando reservado para o dia grande da festa (sábado), o concerto das bandas filarmónicas de Mira. É também no sábado que se realiza a missa (16h) e a procissão que atrai multidões, fechando a noite com um espetáculo piromusical e o conjunto Top Som.

Com um orçamento a rondar os 300 mil euros, esperam-se cinco dias “de animação e atividades para todas as idades”, onde “crianças e idosos podem assistir, como também irão participar”, vincou o autarca.

As tasquinhas são outro forte atrativo – “é uma festa dentro da própria festa” -, onde, para além da componente gastronómica, a música é igualmente servida como prato principal. São cinco as associações locais presentes, a que se junta a Confraria Nabos e Companhia, na exploração das mesmas. No total haverá uma centena de presenças, entre tasquinhas, diversões e stands, número que tem crescido de ano para ano.

Na parte cultural, os destaques vão para exposições (tendo como enfoque os 40 anos de Bandeira Azul da Praia de Mira; e a presença do Oceanário de Lisboa) e oficinas – estas como espaço de criatividade e sensibilização ambiental -, a apresentação da reedição do livro “Palheiros de Mira”, da autora Raquel Soeiro de Brito, e a comemoração do Dia das Cidades Amigas e Comunidades, “dedicado às geminações de Mira com outras partes do mundo e comunidades emigrantes”.

Artur Fresco destacou, ainda, a homenagem que será feita a funcionários da autarquia e louvou o trabalho dos cerca de 30 voluntários, “essenciais para a realização destas festas”.

O vice-presidente Tiago Cruz deu nota ainda para as atividades paralelas à festa, nomeadamente um torneio de futsal, que teve início no dia 21 de junho e se prolonga até 19 de julho, “que junta, no pavilhão municipal, pessoas de todas as aldeias do concelho, num momento de convívio e de comunidade muito positivo”.