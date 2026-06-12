Marchas mobilizam centenas de participantes em duas noites de festa em Mira

A primeira apresentação realiza-se no dia 13 de junho, pelas 21h30, na Praia de Mira, seguindo-se um segundo desfile no dia 20 de junho, também às 21h30, na vila de Mira.

O Município de Mira promove, nos próximos dois fins de semana, mais uma edição das Marchas Populares, um dos momentos mais aguardados do calendário cultural do concelho, que reúne centenas de participantes e milhares de espectadores em torno da tradição, da música e da animação popular.

A primeira apresentação realiza-se no dia 13 de junho, pelas 21h30, na Praia de Mira, seguindo-se um segundo desfile no dia 20 de junho, também às 21h30, na vila de Mira.

As Marchas Populares 2026 contam com a participação dos Amigos Terra e Mar, Comissão d’Alegria, Gandareza, Lagoa de Mira, Marcha do Seixo, Mini Rasteirinhas do Cential, Rasteirinhas do Cential e Vila Maria, num espetáculo que promete voltar a encher as ruas de cor, criatividade e entusiasmo.

Ao longo dos últimos meses, dezenas de participantes dedicaram-se à preparação das coreografias, figurinos, músicas e adereços que darão vida a duas noites de grande festa popular, valorizando uma tradição que continua a unir gerações e a fortalecer o espírito comunitário.

Organizadas pelo Município de Mira, em colaboração com as Juntas de Freguesia de Mira e da Praia de Mira, as Marchas Populares constituem uma importante manifestação cultural e associativa, refletindo a vitalidade das coletividades locais e o empenho dos que contribuem para manter viva esta tradição.