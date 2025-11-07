Pombal Nacional transforma Mira na capital da columbofilia

Trata-se da primeira infraestrutura do género no país e a mais moderna da Europa, projetada para responder às exigências das competições internacionais e, simultaneamente, garantir condições ideais de conforto e saúde para os pombos-correio.

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) inaugurou no sábado, 25 de outubro, o Pombal Nacional, uma infraestrutura de referência integrada no Colombódromo Internacional Gaspar Vilanova, em Portomar, Mira.

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, do presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, e do presidente da Federação Columbófila Internacional, David Barros Madeira, além do presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, José Luiz Jacinto, e de outros dirigentes, autarcas e representantes de clubes e associações columbófilas de todo o país.

Sob o mote “O futuro da columbofilia começa aqui”, o Pombal Nacional simboliza o compromisso da FPC com o bem-estar animal, a inovação e a excelência desportiva, representando um marco importante na história da modalidade em Portugal. Trata-se da primeira infraestrutura do género no país e a mais moderna da Europa, projetada para responder às exigências das competições internacionais e, simultaneamente, garantir condições ideais de conforto e saúde para os pombos-correio.

José Luiz Jacinto, presidente da FPC, começou por recordar “o saudoso presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida”, sublinhando que “onde quer que esteja hoje, estará certamente muito feliz, pelo apoio e esperança que sempre depositou neste projeto”.

“O que fizemos neste pombal foi preparar o futuro”, destacou ainda, sublinhando o papel excecional do Município de Mira como parceiro e apelando a um maior apoio e financiamento público à modalidade.

José Luiz Jacinto apontou ainda os novos desafios da Federação, nomeadamente “alcançar uma taxa de pelo menos 25% de mulheres columbófilas nos próximos anos”, reforçando que “esta inauguração é um passo decisivo na modernização do desporto columbófilo em Portugal, e um símbolo da nossa capacidade de sonhar, inovar e concretizar”.

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, destacou a importância do investimento para o concelho, afirmando que “esta infraestrutura transforma Mira na capital da columbofilia e reforça a projeção internacional do município, valorizando o seu património desportivo e turístico”.

“Tudo faremos em Mira para que se mantenham as condições ideais para dar continuidade a estes eventos”, sublinhou ainda o autarca, agradecendo o reconhecimento do Governo e reiterando que o Columbódromo Internacional Gaspar Vilanova “tem sido palco de importantes provas internacionais, que atraem delegações de mais de 30 países e representam um impacto económico e social significativo”.

Durante a cerimónia, o Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, elogiou o trabalho desenvolvido pela FPC e a sua reduzida dependência de financiamento público, considerando-a “uma vantagem competitiva” e “um exemplo a seguir por outras modalidades”.

Naquele mesmo fim de semana, no domingo, dia 26 de outubro, Mira voltaria a ser o epicentro da columbofilia mundial com a realização da grande final dos Campeonatos Internacionais de Columbofilia 2025, reunindo columbófilos de dezenas de países num momento de desporto, dedicação e paixão pela modalidade.

Com cerca de 80m de comprimento, 7m de largura e 7m de altura, o novo pombal tem capacidade para cerca de 4.500 pombos-correio e distingue-se pela arquitetura modular e moderna, que otimiza ventilação, luminosidade e funcionalidade. Alinhada com os padrões internacionais da Federação Columbófila Internacional (FCI), esta infraestrutura foi concebida com foco no conforto, na saúde e no desempenho dos pombos, traduzindo uma aposta da FPC em infraestruturas sustentáveis e duradouras, ao serviço da comunidade columbófila nacional e internacional.