Cuidados domiciliários, transferência de competências, centro de tratamentos de hemodiálise, acordo de cooperação com o Hospital José Luciano de Castro e a instalação em Anadia de uma infraestrutura do INEM, foram temas centrais da intervenção de Jorge Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Anadia e que não ficaram sem resposta.
Ministra da Saúde deixa compromissos na inauguração da USF de Sangalhos
Ana Paula Martins, Ministra da Saúde, presidiu no passado dia 17 de março, à cerimónia inaugural da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Sangalhos. Um momento aproveitado pelo presidente da câmara municipal de Anadia, Jorge Sampaio, para elencar um conjunto de preocupações e desafios que o concelho enfrenta nesta área e em relação aos quais a ministra não foi alheia.