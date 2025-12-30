José Azevedo (CAOB) vence a São Silvestre da Camarneira

O atleta do clube oliveirense (à direita na foto), sub-20, venceu a prova de 10km, entre seniores, disputada por cerca de 200 atletas, impondo-se com um fortíssimo sprint final.

José Azevedo, do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), venceu no sábado, dia 20 de dezembro, a São Silvestre da Camarneira (Cantanhede). O atleta sub-20 (à direita na foto) venceu a prova de 10km, entre seniores, disputada por cerca de duas centenas de atletas, impondo-se com um fortíssimo sprint final.

Nesta corrida, com as cores do CAOB participaram ainda André Carvalho e Tiago Santos, 22.º e 23.º classificados.

Uma semana depois de se ter estreado ao serviço da Seleção Nacional, no Campeonato da Europa de Corta-Mato, Duarte Vilas Boas também esteve presente na Camarneira, mas em registo de treino.