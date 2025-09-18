Assine já
Oriana Pataco

18 de Setembro de 2025 13:45

Desporto // Futebol // Oliveira do Bairro

Beatriz Bem Haja: “Foi uma época de sonho”

A bairradina, natural da Mamarrosa, sagrou-se campeã nacional de futebol de praia pelo Sandgames. A jogadora não esconde o orgulho pelo feito alcançado.

A bairradina Beatriz Bem Haja sagrou-se campeã nacional de futebol de praia pelo Sandgames. O troféu foi conquistado em agosto, numa final contra a AD Pastéis da Bola, tricampeã em título. A vitória marca um momento histórico para o clube da Figueira da Foz, que pela primeira vez ergue o troféu máximo da modalidade feminina.

