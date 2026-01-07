Frio e chuva não travam Mergulho do Ano na Praia da Vagueira

Apesar do frio, da chuva e do vento que se faziam sentir, na Praia da Vagueira, na manhã do primeiro dia de 2026, cerca de uma centena de pessoas participou no Primeiro Mergulho do Ano. Organizada pelo NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos – com o apoio da Câmara Municipal, a iniciativa voltou a marcar o início do ano, com um momento de convívio, superação pessoal e solidariedade.

A concentração dos participantes começou por volta das 10h30, com um apelo aos mais corajosos para descerem do passadiço até ao areal. Antes da entrada no mar, o risoterapeuta Fernando Batista orientou uma série de exercícios de aquecimento e dinâmicas de grupo. “Uma boa gargalhada e um bom mergulho: eis os ingredientes necessários para dar as boas-vindas a mais um ano fantástico”, afirmou, garantindo que o contacto com as águas do Atlântico deixa os participantes “completamente revigorados”.

O mergulho principal aconteceu às 11h. Segundo Miguel Cordeiro, do NEVA, este foi “um dos anos mais complicados em termos de vento”, ainda assim com “uma moldura humana muito boa” e um mar em boas condições para o mergulho. O responsável destacou ainda o espírito de superação e saúde associado à iniciativa.

Entre fatos de banho, pijamas, disfarces e equipamentos de clubes desportivos, o ambiente foi marcado pela diversidade e descontração, com votos de bom ano trocados em várias línguas, refletindo a presença de participantes nacionais e estrangeiros.

Após o mergulho, à semelhança das edições anteriores, os participantes reuniram-se para um pequeno-almoço no Espaço Museológico da Praia da Vagueira, com sandes de leitão, espumante e chocolate quente.

De destacar ainda a vertente solidária do evento, com a receita angariada a reverter para a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos. Para Dulcínia Sereno, representante da instituição, este apoio constitui “uma excelente ajuda”, sendo um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas IPSS junto da comunidade.

Afonso Ré Lau