Anadia acolhe Encontro Nacional das CPCJ reunindo cerca de 600 participantes

Programa integrará a apresentação pública do Relatório Anual de Avaliação da Atividades das 315 CPCJ existentes no país, bem como vários painéis temáticos, envolvendo especialistas de referência nacional.

Anadia será este ano o palco do Encontro Nacional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), uma iniciativa de grande relevância nacional que irá reunir cerca de 600 participantes, entre técnicos, dirigentes, especialistas e representantes institucionais ligados à promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens.

O Encontro, promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, conta com o apoio do Município de Anadia e decorrerá entre 20 e 22 de maio, no Pavilhão de Desportos de Anadia, num momento de partilha de boas práticas e capacitação técnica.

A realização deste evento reforça o compromisso do Município com políticas públicas que promovem o bem-estar, a inclusão e a proteção das crianças e jovens.

O programa integrará a apresentação pública do Relatório Anual de Avaliação da Atividades das 315 CPCJ existentes no país, bem como vários painéis temáticos, envolvendo especialistas de referência nacional.

Para além da sua importância social, esta iniciativa terá um impacto significativo na economia local. A presença de centenas de participantes irá beneficiar unidades hoteleiras, restauração, comércio local e serviços turísticos, contribuindo para a promoção do território e para a valorização da marca Anadia, enquanto destino acolhedor e ativo na agenda nacional.

O presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, salienta que “é uma honra para Anadia receber um encontro desta dimensão e relevância. As CPCJ desempenham um papel fundamental na proteção das nossas crianças e jovens, e é com grande sentido de responsabilidade que acolhemos este momento de reflexão e capacitação. Estamos igualmente conscientes do impacto positivo que este evento terá na economia local e na projeção do nosso território.”