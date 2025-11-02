Oliveira do Bairro: GNR encerra lar ilegal e por maus-tratos a idosos

Quatro idosos foram retirados e encaminhados para a rede de apoio da Segurança Social, tendo ainda sido sinalizada uma criança junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Um lar que funcionava de forma ilegal, no concelho de Oliveira do Bairro, foi encerrado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que identificou ainda duas pessoas por maus-tratos “físicos e psíquicos” a idosos.

De acordo com a GNR, foram identificados uma mulher de 34 anos e um homem de 18 anos por maus-tratos a idosos, tendo sido apreendidos dois telemóveis. A investigação decorria há quatro meses e incidia sobre “a prática reiterada de crimes de maus-tratos físicos e psíquicos sobre idosos”.

Ao longo da investigação, os militares apuraram que “os suspeitos desenvolviam a atividade de acolhimento de idosos em residências arrendadas, sem que os espaços possuíssem condições adequadas para o efeito, nem os cuidadores detivessem formação profissional apropriada”. Foram realizadas três buscas domiciliárias nas freguesias de Bustos e Oiã.

Quatro idosos foram retirados e encaminhados para a rede de apoio da Segurança Social, tendo ainda sido sinalizada uma criança junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). O menor foi encaminhado para uma instituição de solidariedade social de apoio a menores em risco.

O caso vai agora tramitar no Tribunal Judicial de Águeda.

Esta operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Aveiro, e contou com o apoio da Autoridade de Saúde de Oliveira do Bairro, da Segurança Social de Coimbra, da Segurança Social de Aveiro e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro.