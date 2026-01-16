Homem detido em Aveiro por roubos e furtos em multibancos 

Vítimas, com idades entre os 65 e os 83 anos, eram abordadas junto a máquinas de multibanco. Roubos e furtos aconteceram nos concelhos de Aveiro, Anadia, São João da Madeira, Vale de Cambra e Penafiel.

Um homem, de 58 anos, foi detido no passado dia 14 de janeiro, por crimes de roubo e furto em máquinas de multibanco, no concelho de Aveiro.

Segundo o Comando Territorial de Aveiro, no âmbito de uma investigação pelos crimes de roubo e furto, os militares da GNR, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Aveiro, apuraram que o suspeito abordava vítimas especialmente vulneráveis, com idades compreendidas entre os 65 e os 83 anos, junto a máquinas de multibanco, subtraindo-lhes quantias monetárias, recorrendo, por vezes, ao uso de força física, nos concelhos de Aveiro, São João da Madeira, Penafiel, Anadia e Vale de Cambra.

No decorrer das diligências policiais, foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, que culminaram na recuperação de 778 euros em numerário.

Segundo a GNR, o suspeito foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial Aveiro.