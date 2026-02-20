Furtadas 15 peças de fixação das comportas do sistema de drenagem em Águeda

No dia 17 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal de Águeda denunciou, numa publicação nas redes sociais, o furto de 15 peças que fixam as comportas do sistema de drenagem da cidade.

As peças são indispensáveis para garantir a estanquicidade, impedindo que as águas do rio invadam as ruas em período de cheia.

“Alguém que, sem dúvida, não merece a nossa convivência, dedicou-se a roubar 15 desses sistemas”, escreveu Jorge Almeida. Apesar disso, o autarca assegura que o sistema “protegeu-nos, funcionou e resistiu”, apelando ao “zelo, cuidado e vigilância” da comunidade e realçando que o que é de todos deve ser protegido.