Oliveira do Bairro: Homem de 48 anos detido por abuso sexual de adolescente

Foto de arquivo
Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária por alegadamente ter abusado sexualmente de adolescente com 12 anos. A vítima foi abusada na residência do arguido, local que frequentava com regularidade, face à relação de parentesco, por afinidade, que existia entre ambos.
Os crimes ocorreram em finais de 2025 e em meados do corrente mês de março, em Oliveira do Bairro.
Os referidos abusos apenas cessaram porque a vítima, saturada com a situação, acabou por filmar uma das últimas agressões, que chegou ao conhecimento das autoridades policiais locais, tendo a PJ sido ativada.
Decorrida a investigação e reunida a prova indiciária, no sentido de confirmar os factos denunciados, procedeu-se à detenção do arguido fora de flagrante delito.
O detido, de 48 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.