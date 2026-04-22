O. Bairro: Sessão solene e homenagem a Rosalina Filipe e IPSS marcam 25 de Abril

No próximo sábado, na Gala de Mérito, organizada pela Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, serão prestadas homenagens a 11 associações do concelho e também à Prof. Rosalina Filipe.

Os 52 anos do 25 de Abril em Oliveira do Bairro vão ser assinalados em dois momentos distintos. Na manhã de sábado, a partir das 9h30, decorre a habitual homenagem aos Combatentes do Ultramar, numa coorganização do Município com a Liga dos Combatentes – Núcleo de Oliveira do Bairro. Segue-se, às 10h45 e já nos Paços do Concelho, o hastear das bandeiras. A manhã termina no Quartel das Artes, com a sessão solene da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro.

À noite, a partir das 20h30, realiza-se a 5.ª Gala de Mérito Municipal, organizada pela Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. Terá lugar no Quartel das Artes e conta, este ano, com a participação da Banda Filarmónica da Mamarrosa.

Do programa da Gala, constam dois momentos relevantes. Num primeiro momento, será feita homenagem a um conjunto de associações, que ao longo de décadas contribuíram de forma significativa para o engrandecimento e consolidação das vilas e freguesias do Município de Oliveira do Bairro. São elas ABC de Bustos – Associação de Beneficência e Cultura, AMPER – Associação dos Amigos de Perrães, Casa do Povo da Mamarrosa, Centro Ambiente para Todos, Centro Social de Oiã, Centro Social e Paroquial de São Pedro da Palhaça, Recanto da Natureza – Associação de Solidariedade Social, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Sóbustos – Associação de Melhoramentos, Arte, Desporto, Cultura, Recreio e Solidariedade Social, Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil e Solsil – Associação de Solidariedade Social do Silveiro.

Um segundo momento será dedicado à grande homenagem desta Gala, à Prof. Rosalina Rosa Grangeia Filipe, “pelos superiores serviços prestados ao Município, à causa da Democracia e do Municipalismo em Oliveira do Bairro, no exercício das funções enquanto autarca, bem como a sua contínua e relevante atividade cívica e associativa”, justifica a Assembleia Municipal.