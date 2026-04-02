Instaladas 70 armadilhas ecológicas para vespas asiáticas na Mealhada

Ao longo de 2025, foram desativados 290 ninhos no concelho, na sequência de 446 avistamentos reportados aos serviços municipais.

A Câmara Municipal da Mealhada, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, está a reforçar as medidas de combate à vespa asiática (vespa velutina) com a instalação de cerca de 70 armadilhas em zonas de maior prevalência desta espécie invasora no concelho.

A intervenção assenta na utilização de armadilhas artesanais com recurso a atrativos biológicos não tóxicos, garantindo uma abordagem eficaz e simultaneamente amiga do ambiente. O objetivo é capturar vespas fundadoras numa fase precoce do seu ciclo, contribuindo para a redução da formação de ninhos ao longo do ano.

Este reforço surge na sequência do trabalho contínuo desenvolvido pelo município no combate à vespa asiática. Ao longo de 2025, foram desativados 290 ninhos no concelho, na sequência de 446 avistamentos reportados aos serviços municipais. Desde 2021, a intervenção da autarquia já permitiu eliminar 1.023 ninhos.

A elevada participação da população, das Juntas de Freguesia e dos vários serviços municipais tem sido determinante para estes resultados, refletindo uma crescente sensibilização coletiva para esta problemática.

A Câmara Municipal reforça a importância da colaboração da população, apelando à comunicação de avistamentos através dos canais oficiais, evitando a tentativa de remoção por meios próprios, por questões de segurança.

O Município continuará a desenvolver ações de monitorização, prevenção e sensibilização, com vista à mitigação do impacto desta espécie invasora no território