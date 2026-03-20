Barcouço (no concelho da Mealhada) já é vila

A proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República foi aprovada por unanimidade esta sexta-feira, sustentada na densidade e qualidade das respostas existentes, bem como na relevância histórica e cultural da localidade do concelho da Mealhada.

A povoação de Barcouço, no concelho da Mealhada, acaba de ser elevada à categoria de vila, num processo que reconhece o percurso histórico, o dinamismo económico e um conjunto de respostas sociais de que a freguesia dispõe. O projeto de lei para a elevação de Barcouço foi, esta sexta-feira, dia 20 de março, aprovado por unanimidade, na Assembleia da República.

Apesar de não cumprir o número mínimo de 3000 eleitores exigido (a freguesia de Barcouço tinha apenas 1861 eleitores na última eleição política, e a localidade de Barcouço tinha, nessa mesma ocasião, 855 cidadãos inscritos com capacidade eleitoral), a proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República foi viabilizada, sustentada na densidade e qualidade das respostas existentes, bem como na relevância histórica e cultural da localidade, com mais de 900 anos de existência documentada.

Barcouço dispõe de um conjunto alargado de equipamentos e serviços essenciais, como polo de saúde, farmácia, escola do ensino básico, respostas sociais para infância e idosos, bem como serviços públicos permanentes e infraestrutura desportiva. A estes somam-se uma rede associativa particularmente ativa e um tecido económico diversificado, que vai da tradição agrícola ligada à Bairrada ao crescimento do comércio, restauração e serviços.

O executivo local, liderado por Natividade Lourenço, manifestou “enorme satisfação” pela aprovação do diploma, classificando o momento como “histórico e profundamente significativo para toda a comunidade”.

“Este é o reconhecimento justo de um percurso coletivo, marcado pelo esforço, dedicação e identidade de todos os barcoucenses ao longo dos anos. A elevação a vila representa não apenas um estatuto administrativo, mas também o reforço do orgulho e da valorização da nossa terra.”

Na mesma publicação, nas redes sociais, o executivo sublinhou ainda o caráter coletivo do processo, destacando a “união de vontades” e o “compromisso comum com o desenvolvimento de Barcouço”, deixando também um agradecimento ao grupo parlamentar do Partido Socialista pelo contributo considerado determinante.

Também o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, em declarações ao Jornal da Bairrada, destacou o significado da decisão, apontando para o impacto na valorização externa da freguesia. “A elevação de Barcouço a vila é o reconhecimento de um conjunto de respostas que tem. O facto de se tornar vila permite que, quem não conhece, olhe para Barcouço de outra forma, e perceba que é um bom local para viver.”