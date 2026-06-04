Sopas Desiguais celebram o associativismo em Ancas

“Um enorme sucesso”. Este é o saldo do 7.º Festival de Sopas Desiguais que no passado domingo, dia 31 de maio, trouxe muita animação e convívio à Lagoa do Paúl, em Ancas.

Numa organização do Club de Ancas, nesta edição estiveram à prova 13 sopas, provenientes de igual número de associações do concelho de Anadia.

Num dia soalheiro, marcado por temperaturas amenas, mais de 300 comensais provaram e comprovaram a qualidade e originalidade das sopas presentes.

Na presente edição a “Sopa da Pedra” do Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro foi a grande vencedora, tendo a “Canjica” do Club de Ancas arrecadado o 2.º lugar. Em 3.º lugar registou-se um empate técnico, entre a “Sopa da Avó” do Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina e a “Sopa Coral” do Coral da Bairrada. Ainda assim, todas as sopas acabaram por sair vencedoras ao conseguirem estreitar laços de amizade e promover o convívio entre as associações e a comunidade, valorizando as tradições locais através dos sabores da região.

Como este é um evento itinerante, para o ano, caberá à ADABEM – Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores, que nesta edição apresentou uma original “Sopa de Bolota”, receber este evento. De resto, a originalidade é um aspeto dominante neste encontro. Por exemplo, a Associação Desportiva e Cultural do Pereiro apresentou uma “Sopa de Cuscus”, o Centro Cultural e Recreativo do Outeiro de Baixo trouxe uma “Sopa à Lavrador” e a Associação Desportiva da Pedralva deu à prova uma “Sopa de Gravanços”. Fizeram ainda as delícias dos comensais a “Sopa Bairradina”, do Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro, a “Sopa cremosa”, da Casa do Povo de Avelãs de Caminho, a “Sopa à Casa do Povo” da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, a “Sopa do Poeta” da Associação Cultural e Desportiva Vale de Boi e a “Legumada de Peixe”, da Orquestra Desigual da Bairrada.

O vasto programa de animação esteve a cargo do Grupo de Cantares da ADABEM; Músicas Sem Idade do Club de Ancas; Orquestra Comunitária da Freguesia da Moita “Poeta Cavador” e do Grupo de Bombos Infantil Toc’a Bombar do Centro Social de Paredes do Bairro.

Sublinhando a natureza solidária da iniciativa, Artur Castro, membro da direção do Club de Ancas, destacou ainda que “o trabalho em rede é essencial porque não há associação que sobreviva a trabalhar sozinha”.

Esta visão de interajuda foi amplamente partilhada pelo presidente da Câmara Municipal de Anadia. Para Jorge Sampaio, “a grande importância deste evento está exatamente nisso, que é conseguirmos reunir num único evento as associações todas”, lembrando que “a cultura, o desporto, a ação social vivem muito do associativismo” no concelho. O edil fez questão de salientar o papel da autarquia, afirmando que a “Câmara é parceira das associações” num processo de “confiança progressiva e mútua”, onde o objetivo principal vai muito além do financiamento, focando-se em “clarificar a ação das associações”.

Natália Seabra, presidente do Club de Ancas, destacou a grande adesão “a um evento comunitário” e que tem uma vertente solidária “muito importante”.

E sendo os “burritos” do Club de Ancas, um dos elementos identitários do Club e da localidade, no final, a todas as associações participantes foi oferecido um “burrito” de recordação. Trabalhos artesanais que resultam do trabalho apaixonado realizado nas longas tardes de manualidades da Oficina de Artes e Ofícios do Club Sénior do Club de Ancas.

Dizer ainda que, mais do que um mero festival gastronómico, esta edição reafirmou-se como uma verdadeira celebração do espírito associativo, que mostrou uma vez mais a sua vitalidade.

Catarina Cerca com Luís Alves

Estudante de mestrado em jornalismo