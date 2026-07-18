Curia recebe 2.ª Feira do Livro Solidária

Iniciativa dos clubes rotários de Anadia e Coimbra-Saúde une cultura, gastronomia e solidariedade em apoio à campanha End Polio Now.

O Rotary Club de Anadia e o Rotary Club de Coimbra-Saúde promovem, no próximo dia 19 de setembro, entre as 10 e as 17h, no Parque das Termas da Curia, a II Feira do Livro Solidária, uma iniciativa aberta à comunidade que alia a promoção da leitura à solidariedade.

Depois do sucesso da primeira iniciativa, a Feira regressa com um conceito renovado e diferenciador, assumindo-se como um espaço de encontro entre cultura, comunidade e responsabilidade social.

Sob o lema “Livros, Gastronomia e Artigos em Segunda Mão… para todos, sem regras!”, o evento pretende proporcionar um dia de convívio onde os visitantes poderão adquirir livros para todas as idades e interesses, conhecer autores, assistir a momentos literários, descobrir produtos gastronómicos e encontrar artigos em segunda mão, num ambiente descontraído e acessível a toda a família.

A Feira contará ainda com a presença de autores, editoras, livreiros, entidades parceiras e diversas organizações que, através da sua participação, contribuirão para o sucesso desta iniciativa solidária.

Toda a receita líquida obtida será destinada ao apoio da campanha End Polio Now, o maior projeto humanitário do Rotary Internacional, que há mais de três décadas lidera o esforço mundial de erradicação da poliomielite.

Graças ao trabalho desenvolvido em parceria com a Organização Mundial da Saúde, UNICEF, Fundação Bill & Melinda Gates e outras entidades internacionais, esta doença foi reduzida em mais de 99,9%, encontrando-se atualmente confinada a um número muito reduzido de países.

A II Feira do Livro Solidária pretende, assim, sensibilizar a comunidade para a importância da solidariedade e demonstrar que pequenos gestos podem contribuir para grandes causas.

O Rotary Club de Anadia e o Rotary Club de Coimbra-Saúde deixam o convite e desafio a toda a população, famílias, escolas, associações e visitantes a juntarem-se a esta iniciativa, transformando um simples livro, uma refeição ou uma pequena compra num contributo efetivo para um mundo livre da poliomielite.