Dia dos Avós celebrado na Curia com workshop intergeracional de fotografia pinhole

A atividade convida avós e netos a descobrirem juntos uma das formas mais antigas e fascinantes de fazer fotografia, através de uma experiência criativa que alia arte, sustentabilidade e partilha entre gerações.

No próximo 26 de julho, o Posto de Turismo da Curia acolhe o workshop de Fotografia Pinhole – Avós & Netos, uma iniciativa da Associação SUNO – Movimento pela Imagem, em parceria com a bam•bu bicycles e com o apoio da CCDR Centro e do Município de Anadia.

O workshop vai decorrer entre as 10h e as 18h, no Posto de Turismo da Curia. A participação tem um valor de 15 € por pessoa, incluindo todos os materiais necessários. As inscrições são obrigatórias e podem ser efetuadas no Posto de Turismo da Curia ou através do e-mail suno.image@gmail.com.

A atividade convida avós e netos a descobrirem juntos uma das formas mais antigas e fascinantes de fazer fotografia, através de uma experiência criativa que alia arte, sustentabilidade e partilha entre gerações.

Ao longo do dia, os participantes irão construir manualmente uma câmara fotográfica utilizando desperdícios de bambu e outros materiais reutilizados, explorando os princípios da câmara escura e compreendendo a relação entre a luz, o tempo de exposição e a formação da imagem. Depois da construção das câmaras, seguir-se-á a captação de fotografias e a revelação manual das imagens em laboratório, permitindo que cada participante leve consigo uma fotografia única, criada integralmente pelas suas próprias mãos.

Este workshop integra um projeto cultural mais alargado que decorrerá ao longo dos próximos meses na Curia. Nos dias 23, 24 e 25 de julho, será realizada uma residência fotográfica dedicada à produção de retratos em grande formato de habitantes mais idosos da Curia. Utilizando câmaras analógicas de grande formato e fotografia a preto e branco, esta iniciativa pretende preservar memórias, homenagear os seus protagonistas e valorizar o património humano da comunidade. As fotografias darão origem a uma exposição pública no Posto de Turismo da Curia, prevista para o final do ano.

O programa terá continuidade em setembro, com um novo workshop de Fotografia Pinhole, desta vez aberto ao público em geral, proporcionando a mais participantes a oportunidade de construir a sua própria câmara em bambu, experimentar técnicas de fotografia analógica e conhecer todo o processo de criação de uma imagem, desde a captação até à revelação manual.

Estas iniciativas procuram aproximar a comunidade da fotografia enquanto forma de expressão artística e de preservação da memória coletiva, reforçando simultaneamente a identidade cultural da Curia através de projetos participativos que unem património, criatividade e sustentabilidade.