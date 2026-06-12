Museu do Vinho Bairrada inaugura nova exposição temporária no dia 13

O Museu do Vinho Bairrada inaugura este sábado, dia 13 de junho, pelas 16h, a nova exposição temporária “Alfredo Cunha – Photographo – 1970 I 2025”, dedicada à carreira e obra de Alfredo Cunha, um dos mais destacados fotógrafos portugueses do século XX, referência maior e incontornável da fotografia contemporânea.

Ao longo de mais de cinco décadas, Alfredo Cunha construiu um legado visual de inegável valor, documentando com grande rigor, inúmeros acontecimentos e protagonistas que marcaram o nosso tempo.

A sua obra é hoje um instrumento fundamental de memória e conhecimento, contribuindo para uma leitura mais consciente da nossa identidade coletiva.

Alfredo Cunha nasceu em 1953, em Celorico da Beira. Em 1970, iniciou a carreira profissional em fotografia publicitária e comercial.

No ano seguinte, estreou-se como fotojornalista no jornal Notícias da Amadora. Colaborou com os jornais O Século e O Século Ilustrado, com a revista Vida Mundial, com a Agência Noticiosa Portuguesa – ANOP e com as agências Notícias de Portugal e Lusa, e outros órgãos de comunicação social.

Foi fotógrafo oficial dos presidentes da República Ramalho Eanes e Mário Soares, tendo recebido a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Atualmente, trabalha como freelancer e desenvolve vários projetos editoriais.

A exposição poderá ser visitada, dentro do horário normal de funcionamento do Museu do Vinho Bairrada, até ao dia 18 de outubro.