Palace Hotel da Curia vai à final das Novas 7 Maravilhas de Portugal

O Palace Hotel da Curia passou à fase final das Novas 7 Maravilhas de Portugal. Enquadrado na categoria Século XX, trata-se agora do único património da Bairrada que marca presença na final desta iniciativa, tendo ficado para trás outro dos espaços emblemáticos desta região, a Mata Nacional do Bussaco, que se encontrava na categoria Turismo.

A região Centro garantiu 14 monumentos, espaços culturais e turísticos na fase final desta iniciativa, tendo o resultado sido anunciado no sábado durante a emissão de um programa televisivo realizado em Leiria, que revelou os patrimónios mais votados em cada uma das sete categorias a concurso.

Na categoria Castelos, foram apurados o Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, e o Castelo de Leiria, dois dos mais emblemáticos exemplares da arquitetura militar portuguesa.

Em Grandes Obras, seguem para a final o Aqueduto da Usseira, em Óbidos, e a Barragem de Castelo do Bode, infraestrutura que abrange os concelhos de Tomar, Abrantes e Sertã.

Na categoria História, os portugueses elegeram a Universidade de Coimbra, classificada como Património Mundial da UNESCO, e o Centum Cellas, em Belmonte, um dos mais enigmáticos vestígios da ocupação romana em Portugal.

Na área da Religião, conquistaram o apuramento o Convento de Cristo, em Tomar, e a Sé Velha de Coimbra, dois monumentos incontornáveis do património religioso e arquitetónico nacional.

Quanto ao Século XX, os finalistas são o Museu Arte Nova, em Aveiro, e o histórico Palace Hotel da Curia, no concelho de Anadia.

Na categoria Século XXI, foram distinguidos o Miradouro do Zebro, em Oleiros, e o Museu do Azeite, na Bobadela, um espaço dedicado à valorização da cultura olivícola e da identidade rural da região.

Por fim, em Turismo, seguem para a fase decisiva o Jardim do Paço Episcopal, em Castelo Branco, e o Vale do Côa, território de excelência reconhecido pelo seu património arqueológico, paisagístico e natural, abrangendo os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.

Com estes 14 finalistas, a região Centro reforça a diversidade e riqueza do seu património histórico, cultural e natural, evidenciando monumentos, museus, paisagens e obras de engenharia que representam diferentes épocas da história de Portugal.

A fase final das 7 Maravilhas de Portugal irá agora determinar os vencedores de cada categoria, numa iniciativa que pretende promover e valorizar o património nacional junto dos portugueses e dos visitantes.