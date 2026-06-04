Universidade Sénior da Curia acolhe palestra do JB dedicada às fake news

Palestra dedicada às fake news e aos desafios da inteligência artificial foi dirigida ao público sénior, altamente vulnerável aos riscos da informação falsa que circula no espaço digital.

O Jornal da Bairrada continua a promover palestras, alertando para os perigos das fake news e para os desafios da Inteligência Artificial. No passado dia 29 de maio, a diretora do JB, Oriana Pataco, esteve na Universidade Sénior da Curia, para mais uma palestra dedicada a este tema, dirigida ao público sénior, altamente vulnerável aos riscos da informação falsa que circula no espaço digital.

Recorde-se que o Jornal da Bairrada começou por realizar estas palestras nas escolas, no âmbito do projeto “JB vai à escola”, criado para sensibilizar os alunos das escolas da região para a literacia mediática. Entretanto, a convite das universidades seniores – primeiro, UNISOB – Universidade Sénior de Oliveira do Bairro e agora, na Curia -, o projeto foi estendido a outros públicos.

Ao longo da palestra, foi abordada a crescente erosão da confiança nas instituições democráticas e a forma como esse fenómeno favorece a propagação de conteúdos manipuladores. Neste contexto, destacou-se o papel do jornalismo na verificação dos factos, num ecossistema digital marcado pela rapidez e pelo enorme volume de informação disponível.

Foram explicados os principais sinais que ajudam a distinguir notícias falsas de informação credível, alertando para a importância de verificar a origem das publicações antes da sua partilha. Títulos alarmistas, conteúdos sem autor identificado, ausência de data, predominância de opiniões sem factos comprovados e estratégias de clickbait foram alguns dos aspetos analisados.

A sessão incluiu ainda uma reflexão sobre o impacto da Inteligência Artificial na desinformação, nomeadamente através da criação de imagens, vídeos e áudios manipulados que reproduzem figuras públicas e vozes familiares com elevado grau de realismo.

A palestra contou também com a participação do professor Bruno Lopes, jurista, que abordou temas relacionados com a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o código deontológico dos jornalistas e os direitos e deveres da profissão. A sua intervenção terminou com orientações práticas sobre como agir em situações de fraude online, utilização abusiva da imagem pessoal, criação de perfis falsos e mecanismos de denúncia, bem como sobre a legislação que protege os cidadãos nestes casos.