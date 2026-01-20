InCantus promove Concerto Solidário em Avelãs de Cima

O concerto, no dia 24 de janeiro, pelas 21h, conta com a participação do grupo anfitrião, do Coral Stellas Maris e do Orfeão de Barrô.

No próximo dia 24 de janeiro, às 21h, a Igreja Matriz de S. Pedro, de Avelãs de Cima, será o palco de um evento que promete aquecer corações e espalhar solidariedade: o Concerto Solidário “Sorrisos de Natal IV”.

Este evento tem como objetivo apoiar o Centro Social, Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima e, assim contribuir de forma singela, mas com significado, para que os idosos continuem a sorrir em momentos mais vulneráveis.

O Concerto contará com a participação do Coral Stellas Maris – Anadia, Orfeão de Barrô e InCantus, grupos que irão abrilhantar a noite com músicas emocionantes, criando uma atmosfera de união e esperança. Mas, o verdadeiro protagonista será, sem dúvida, o espírito de solidariedade que todos podemos partilhar.

“Participe e faça a diferença. Ao som da música, vamos todos juntar os nossos sorrisos e corações numa causa nobre. Os nossos idosos merecem.” Este é o apelo e convite deixado pela organização.

A entrada é livre, mas o seu gesto solidário será mais do que bem-vindo.